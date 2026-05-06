La mejora del acceso a pueblos de San Pedro del Romeral costará 800.000 euros y empezará esta legislatura

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, recibe al alcalde de San Pedro del Romeral, Jesús Mantecón. - GOBIERNO

SANTANDER, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria licitará próximamente la mejora de la plataforma de acceso a las localidades de La Sota, El Rosario y Vegaloscorrales, en San Pedro del Romeral, desde la CA-263 (Entrambasmestas-Vega de Pas). Las obras de este proyecto, que costará 800.000 euros, comenzarán esta legislatura, y tendrán un plazo de ejecución de cuatro meses.

Así se lo ha trasladado la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, al alcalde, Jesús Mantecón, al que ha reafirmado su compromiso de iniciar los trabajos en el actual mandato, que acaba dentro de un año.

La jefa del Ejecutivo y el regidor han analizado el estado de los diferentes proyectos que la administración autonómica tiene en marcha en este municipio, entre los que destaca esta carretera.

Se trata de una actuación "muy necesaria" para mejorar la seguridad vial en el municipio y "muy demandada" por los vecinos de las localidades afectadas, han señalado.

Buruaga ha confirmado a Mantecón que el proyecto avanza en su tramitación en la Consejería de Fomento, con el objetivo de licitarlo próximamente.

Los trabajos se centrarán, fundamentalmente, en la rehabilitación y mejora de la capa de rodadura de la carretera, que también será objeto de ampliaciones en algunos tramos para dotar al vial de una anchura mínima de 4 metros, llegando en algunos puntos hasta los 5 metros.

Además, se actualizará la red de drenaje y la señalización del tramo para que los vecinos de San Pedro del Romeral puedan contar con una "carretera del siglo XXI", según ha dicho la presidenta.

OTROS PROYECTOS

Al margen de este proyecto, el Gobierno estudia también la cubrición de la pista de futbito, ubicado en el colegio Nuestra Señora del Roble, iniciativa en la que ya trabajan las consejerías de Educación y de Deporte.

Por otro lado, el alcalde ha agradecido a la presidenta la mejora de la atención sanitaria en el municipio, que ahora dispone de un profesional médico "al menos cuatro días a la semana", así como la atención a otras peticiones relacionadas con el acondicionamiento de varias pistas ganaderas, las rutas turísticas o el nuevo gimnasio público que se está ejecutando en estos momentos con una subvención autonómica de 17.000 euros.