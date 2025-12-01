Menhir y José Cobo protagonizan este martes la última sesión del ciclo 'Encuentros con artistas' en el MAS

Cartel - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ciclo 'Encuentros con artistas' llega este martes 2 a su última sesión del año en el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria (MAS) con un encuentro que reunirá al colectivo Menhir -integrado por Coco Moya e Iván Cebrián- y al escultor José Cobo. La sesión, titulada 'Paisajes resonantes: sonido y memoria de la materia', se celebrará desde las 19.00 horas, con acceso libre hasta completar aforo.

Este programa, comisariado y moderado por Laura Cobo, ha desarrollado a lo largo de 2025 un espacio de reflexión que articula generaciones, trayectorias y lenguajes del arte contemporáneo.

La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Santander, tiene como objetivo acercar el arte actual a la ciudadanía, generar nuevos públicos y fomentar el diálogo directo entre creadores y asistentes, reforzando la mediación cultural y el papel del MAS como espacio vivo de aprendizaje y encuentro.

Según ha señalado la concejala de Cultura, Noemí Méndez, este ciclo busca favorecer un acercamiento accesible y significativo al arte contemporáneo, creando vínculos entre artistas, comunidad y territorio, y promoviendo una mirada crítica y sensible sobre el presente.

Esta última cita del año propone un diálogo entre dos perspectivas creativas que, desde campos distintos -la instalación sonora y la escultura instalativa-, convergen en una investigación profunda sobre la relación entre cuerpo, territorio y materialidad.

Los artistas abordarán cuestiones como el paisaje entendido como partitura, la resonancia de los materiales, la interacción entre tecnología y naturaleza, la presencia del cuerpo en el espacio, los modos de habitar y percibir el territorio desde lo sonoro y lo escultórico.

El formato incluirá una presentación inicial de la comisaria, una exposición individual del trabajo de cada artista, un diálogo moderado entre ambos y un coloquio final con el público, siguiendo la estructura participativa que caracteriza el ciclo.

COLECTIVO MENHIR

Menhir es un colectivo que transita entre la electrónica experimental, el ambient y el minimalismo, desarrollando experiencias inmersivas que investigan la escucha del territorio y las relaciones entre lo humano y lo no humano. Su práctica se despliega a través de performances, instalaciones sonoras y proyectos que hibridan ciencia, tecnología y naturaleza.

Han presentado su trabajo en instituciones como el Museo Reina Sofía, CosmoCaixa Barcelona, Fundación Cerezales, La Casa Encendida, CentroCentro Cibeles, LABoral, Azkuna Zentroa, la Academia de España en Roma o el Museo Arqueológico Nacional.

SOBRE JOSÉ COBO

Con una trayectoria internacional consolidada, José Cobo es una figura clave del arte contemporáneo en Cantabria. Formado en la School of the Art Institute of Chicago -donde obtuvo el Master of Fine Arts en Escultura y fue posteriormente profesor-, su obra constituye una reflexión antropológica sobre la condición humana.

Sus figuras, a menudo frágiles e introspectivas, exploran la memoria, la vulnerabilidad y el paso del tiempo. Ha expuesto en ciudades como Madrid, Barcelona, Palma, Oviedo, Chicago, Nueva York, Miami, Múnich, Berlín o Amberes, y es autor de esculturas públicas emblemáticas como Raqueros o el Monumento al Incendio y Reconstrucción de 1941 en Santander.