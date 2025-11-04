El mercado laboral "matiene su solidez" en compartiva anual para CEOE, pese al "ajuste habitual" tras el verano

SANTANDER 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director general de CEOE CEPYME Cantabria, Francisco Aguilera, ha afirmado que los datos de paro correspondientes al mes de octubre reflejan "el ajuste habitual tras el final de la temporada turística", pero "confirman que el mercado laboral mantiene su solidez en la comparación anual".

Así lo ha valorado Aguilera en un comunicado, en el que ha apuntado que en octubre la contratación indefinida retrocede (-4,7% interanual) y refleja "la persistencia de un modelo productivo con excesiva estacionalidad", por lo que en su opinión es necesario "avanzar hacia fórmulas que consoliden empleo estable y de calidad".

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, el descenso mensual del -0,22% responde, a juicio de la patronal, al "ajuste habitual" tras los meses de mayor actividad, algo ya anticipado por los datos de septiembre, mientras que la evolución anual positiva (+1,61%) refleja "resiliencia del mercado laboral cántabro".

En resumen, para el director de CEOE, aunque el balance interanual sigue siendo favorable, octubre deja un incremento mensual del desempleo y una caída en la afiliación en Cantabria; una tendencia que ya comenzó en el mes de septiembre tras la temporada estival y que incide especialmente en el sector servicios, "algo esperado en el inicio del otoño".