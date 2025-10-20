El Mercado de Productores 'Tardíu 25' permitirá a los asistentes elaborar su propia tabla de quesos

SANTANDER 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plaza Alfonso XIII de Santander acogerá este fin de semana, viernes 24 de octubre y sábado 25, el Mercado de Productores 'Tardíu 25', que tendrá como objetivo promocionar los productores y productos de Cantabria y dar valor a la marca 'Santander Capital KM0'.

El mercado, organizado por las entidades integradas en la CEOE Cantabria Cantabria Brinda y Cantabria Quesera, ofrecerá a los visitantes la opción de escoger su bebida y configurar su propia tabla de quesos, con el fin de disfrutar de una propuesta "diferente". Todo ello amenizado con música, ya que habrá conciertos y actuaciones a cargo de DJ's.

Abrirá sus puertas el viernes, a las 18.00 horas, hasta las 21.00 horas; mientras que el sábado se podrá visitar de 11.30 a 21.00 horas.

Así lo ha dado a conocer este lunes en rueda de prensa el concejal de Comercio, Álvaro Lavín, quien ha hecho hincapié en que Santander sigue apostando por el comercio y mercado de proximidad, así como por los productos de KM0, con los que se pretenden fomentar las relaciones entre productores y consumidores y crear una oferta "sólida" para santanderinos y turistas.

También ha explicado que con ello se busca reducir las emisiones generadas en la ciudad, especialmente en los sectores comercial y turístico, o promover las mejores prácticas en consumo local y comercio comprometido, con la puesta en valor de los recursos endógenos de la región.

En esa línea, también se quiere impulsar el conocimiento y consumo de productos locales, "muchos de ellos aún poco conocidos", y también establecer una hoja de ruta colaborativa para promover el producto local como un valor añadido.

El mercado cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Santander y la Consejería de Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria.

En la presentación también han estado presentes el director general de la CEOE, Francisco Aguilera; el director de la ODECA, Juan Luis Centeno; el presidente de Cantabria Quesera, César Campo, y del vicepresidente de Cantabria Brinda, David Prieto.

El Ayuntamiento puso en marcha el pasado año la campaña 'Santander Capital KM0', que incluyó mercados, jornadas gastronómicas y catas.