El mercado romano regresa a Santander del 29 al 31 con más de un centenar de puestos y actividades

Destacan las recreaciones históricas y los espectáculos de gran formato

El mercado romano regresará a Santander del viernes 29 de agosto al domingo 31 en el marco de la celebración de los Santos Mártires con 150 puestos y más de un centenar de actividades que incluyen recreaciones históricas, talleres infantiles y espectáculos de gran formato.

Instalado en tres localizaciones -calle Burgos, Plaza Juan Carlos I y la Alameda de Oviedo- contará con puestos de diversas temáticas; desde artesanía a alimentación, hasta juguetes y restauración. Su horario de apertura será de 11.00 a 23.00 horas.

Como en ediciones anteriores, el mercado incluirá una reconstrucción de un campamento romano, exhibiciones de combates de gladiadores, demostraciones de oficios antiguos y un espacio dedicado a los más pequeños, con talleres y actividades manuales.

Los espectáculos nocturnos volverán a ser protagonistas, y es que cada noche, a partir de las 22.00 horas, se presentarán grandes espectáculos que transportarán a los asistentes a la época de la antigua Roma. Y previamente, a las 21.00 horas, habrá conciertos de música romana.

Así lo ha anunciado en nota de prensa el concejal de Mercados, Álvaro Lavín, quien ha informado que la empresa Rivendel va ser la encargada de gestionar y desarrollar las actividades durante esos días.

Lavín espera que esta edición continúe atrayendo a miles de visitantes. "El mercado romano es una de las citas más esperadas del verano en Santander y no solo por la riqueza cultural, sino también por el impulso económico que supone para nuestra ciudad", ha destacado.

SANTOS MÁRTIRES

Los Santos Mártires, San Emeterio y San Celedonio, fueron martirizados durante la persecución de Diocleciano por abandonar las legiones romanas y convertirse al cristianismo. Son patronos de Santander desde 1791.

Sus reliquias llegaron a Cantabria en la Alta Edad Media, para protegerlas de las invasiones árabes. Permanecieron ocultas bajo la actual iglesia de El Cristo hasta que unas excavaciones realizadas en el año 1531 las sacaron a la luz.