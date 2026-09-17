La Mesa Regional frente al alga asiática constata su expansión en la costa oriental de Cantabria

Alga asiática. - UC

SANTANDER, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Mesa Regional frente al alga asiática ha constatado la expansión de esta especie en el litoral cántabro, con especial incidencia en los arenales de Castro Urdiales, Noja, Ajo, Somo, Langre y Santander.

Así se ha evidenciado en la segunda reunión que celebra esta Mesa Regional, organizada por el Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria (IHCantabria), en la que se han puesto sobre la mesa los datos actualizados sobre la evolución de esta especie (Rugulopteryx Okamurae) y en la que sus integrantes han abordado también nuevas líneas de actuación y colaboración para hacer frente a sus impactos ambientales y socioeconómicos, ha indicado la UC en nota de prensa.

IHCantabria ha presentado las campañas de campo realizadas este año 2026 en casi 50 playas del litoral cántabro, cuyos resultados avanzan que en este ejercicio se recogerá mayor cantidad de alga que el pasado año.

"A la fecha ya se ha igualado la cantidad de biomasa recogida de las plazas a 15 de septiembre de 2025", han señalado fuentes de la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria.

Unos datos que también han observado los investigadores del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) y los técnicos de biodiversidad marina del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

En este contexto, IHCantabria y el Gobierno de Cantabria, a través de la Dirección General de Medio Ambiente, han anunciado la realización de un diagnóstico regional sobre la invasión de esta especie para lo que llevarán a cabo campañas de localización específicas de la misma.

El objetivo se centra en poder evaluar el riesgo de distribución de la especie y de los arribazones, proponiendo actuaciones de vigilancia y propuestas de desarrollo de un plan de gestión como ya tienen Andalucía, Melilla y Galicia, regiones con una fuerte presencia del alga.

La colaboración entre IHCantabria y Gobierno de Cantabria también planteará la realización de estudios complementarios para abordar las posibles interacciones con otras especies singulares de algas que conforman recursos naturales de importancia económica en esta comunidad autónoma, como el Gelidium (caloca), su estacionalidad y la aplicación de herramientas de teledetección para su observación y monitorización. Se espera mostrar los primeros resultados a finales de año.

PROYECTO ECO-ROCK

IHCantabria ha aprovechado el encuentro para anunciar el inicio del proyecto Eco-Rock, que pretende crear un ecosistema de innovación y fomentar la transferencia entre distintas regiones costeras de España afectadas por la expansión del alga.

Liderado por IHCantabria, Eco-Rock, que cuenta con financiación del CDTI del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, permitirá desarrollar y compartir metodologías de diagnóstico y plantear soluciones a los impactos negativos del alga en la pesca, turismo y la biodiversidad.

Además, está previsto que se lleven a cabo jornadas de sensibilización sobre el alga en Noja, Castro Urdiales y San Vicente de la Barquera antes del verano de 2027.

Asimismo, durante la sesión se ha subrayado la relevancia de la plataforma virtual REECEA (Red Española de Espacios de Conocimiento para la Economía Azul) que gestiona la Secretaría de Pesca del Gobierno de España, como herramienta de colaboración y coordinación entre los miembros de la Mesa y se han abordado las aplicaciones informáticas que a nivel nacional proporcionan información sobre la localización actual del alga y envían predicciones sobre los arribazones en playas.

Por último, se ha presentado el Proyecto 'Guardianes de las Gorgonias en el Mar Cantábrico', financiado por el Fondo Europeo de Respuesta Rápida ante Especies Exóticas Invasoras y liderado por la Mancomunidad de Municipios Sostenibles de Cantabria y la Oficina de Proyectos Europeos del Gobierno de Cantabria e IHCantabria.

El proyecto se centrará en la zona de Sonabia y playas adyacentes, combinando actuaciones de seguimiento, retirada experimental, participación ciudadana y conservación de hábitats marinos de elevado valor ecológico (Gorgonias) frente a la invasión del alga asiática.

La Mesa Regional de Cantabria frente al alga asiática fue constituida el pasado 9 de abril y está integrada por una amplia representación institucional.

Además del Ayuntamiento de Noja y las direcciones generales de Medio Ambiente y Cambio Climático, de Pesca y Alimentación, y de Turismo y Hostelería del Gobierno de Cantabria, forman parte de la Mesa el equipo de biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO).

Asimismo, cuenta con una sólida participación científico-técnica, representada por el Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria, el Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), la Universidad de Cantabria (UC), y el Instituto de Biotecnología y Biomedicina de Cantabria (IBBTEC), que aportan capacidades complementarias en oceanografía, biodiversidad, biotecnología y análisis ambiental.

Del ámbito empresarial, forman parte la Cofradía de Pescadores de Castro Urdiales y la starup cántabra Predictia, que aporta conocimiento especializado en inteligencia artificial (IA) y teledetección aplicados al ámbito marino.