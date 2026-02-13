Miguel Indurain inaugura su espacio en el Museo del Ciclismo Santiago Revuelta de Santander

Miguel Indurain inaugura su espacio en el Museo del Ciclismo Santiago Revuelta en Santander - AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento de Santander ha reconocido a Miguel Indurain, "uno de los mejores deportistas españoles de todos los tiempos", con un córner en el Museo del Ciclismo Santiago Revuelta.

Así lo ha trasladado la alcaldesa, Gema Igual, durante una visita a este espacio junto al exciclista, a quien ha trasladado su "total admiración" y que ha inaugurado su propio rincón con piezas destacadas como maillots o bicicletas de los Tours de Francia o Giro de Italia con los que ganó.

Durante la visita, en la que ha estado acompañada por la concejala de Deportes, Beatriz Pellón, además de autoridades civiles y militares, la regidora ha puesto en valor los fondos del Museo del Ciclismo Santiago Revuelta, -ubicado en una nave de más de 1.200 metros cuadrados en la calle La Gloria 151, San Román- agradeciendo la labor de su mentor, y ha asegurado que los artículos de Indurain "dan más prestigio a este espacio ya por si destacado".

Además, ha indicado que en el mes de marzo comenzará un programa de visitas escolares, que se llevará a cabo a través del Instituto Municipal de Deportes, para dar a conocer este museo que "se ha convertido en un lugar de culto para los aficionados al deporte de las dos ruedas".

Cuenta con más de 300 bicicletas, desde modelos históricos hasta las últimas innovaciones tecnológicas, junto con 400 maillots de ciclistas profesionales y diez vehículos clásicos de equipos emblemáticos como el R12 y el Peugeot 505. Así, constituye un "paraíso" para los entusiastas del ciclismo.

El museo dispone además de varias zonas dedicadas a ciclistas cántabros de renombre como Vicente Trueba, José Gándara, Julio San Emeterio o el tricampeón del mundo Óscar Freire, y dedica lugares destacados a grandes figuras del ciclismo nacional como Indurain.

VISITAS

Las visitas pueden reservarse para realizarlas los martes y jueves, entre las 09.30 y las 12.30 horas. El primer colegio en visitar el museo será el centro San Martín el 5 de marzo.

El programa se dirige a alumnos de 3º a 6º de Primaria y el número máximo de participantes es de 30 por grupo, cada uno de los cuales debe contar con dos profesores para acompañar a los estudiantes.

Las reservas se formalizarán por orden de petición y con al menos dos semanas de antelación a la fecha de la visita.