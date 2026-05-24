Miles de personas marchan en Cayón (Cantabria) en contra del ERE en Nestlé: "La Penilla se defiende"

Archivo - Fábrica de Nestlé en La Penilla de Cayón (Cantabria). - NESTLÉ - Archivo

SANTA MARIA DE CAYÓN 24 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 2.500 personas --según la Policía Local-- se manifiestan este mediodía en Santa María de Cayón en contra del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que Nestlé ha planteado en sus fábricas de España y que incluye 49 despidos en la planta de La Penilla.

Una multitud marcha bajo el sol desde el campo de fútbol de Sarón hasta la factoría, donde está previsto se haga lectura de un manifiesto. Lo hace presidida por una gran parcanta en la que se lee 'No a los despidos en Nestlé' y entre petardos y consignas como 'La Penilla no se vende. La Penilla se defiende'.

Esta manifestación viene precedida de tres jornadas de paros de dos horas en cada turno de trabajo esta semana convocadas por el comité de empresa, que se repetirán los días 27 y 28, en coincidencia con la quinta y sexta reunión de negociación del ERE, antes de iniciarse la huelga general indefinida el 1 de junio anunciada por los sindicatos.

Entre los asistentes en la manifestación hay una representación institucional y política de diferente color político, como los alcaldes de Santa María de Cayón, Francisco Viar (PP); Astillero, Javier Fernández Soberón (Cs) y Villaescusa, Constantino Fernández (PRC), así como el portavoz parlamento del PSOE, Mario Iglesias.