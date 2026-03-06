El Ministerio dice que Igual ha realizado afirmaciones sobre El Bocal "que no se corresponden con la realidad"

Equipos de rescate y servicios de emergencias trabajando en el accidente de El Bocal - Juanma Serrano - Europa Press

SANTANDER 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica han manifestado que la alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha realizado este viernes, durante la rueda de prensa sobre el accidente de El Bocal, diversas afirmaciones "que no se corresponden con la realidad".

"Habrá ocasión de aclarar cada una de ellas cuando corresponda y con toda la información necesaria sobre la mesa", han señalado al respecto, sin aludir a ninguna concreta.

En cualquier caso, el Ministerio ha asegurado que, "por nuestra parte no vamos a contribuir a alimentar una polémica ni a generar más ruido en este momento".

"Creemos que lo más responsable es mantener la serenidad y centrarnos en el trabajo que tenemos por delante, dejando que los hechos y los datos hablen por sí solos", han concluido las citadas fuentes.