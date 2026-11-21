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SANTANDER 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La estación meteorológica del Mirador del Cable, en la vertiente cántabra del Parque Nacional de Picos de Europa, ha registrado este sábado la mayor racha de viento del país, al alcanzar los 113 kilómetros por hora a las 6.00 horas.

Ha superado los 100 km/h marcados en la estación de esquí de La Covatilla, en Salamanca, y el Monte Iroite, en La Coruña, donde se han dado 93 km/h, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

En este ranking también aparecen San Roque de Riomiera, con una racha de 85 km/h, y Coriscao, en Picos de Europa, con 77, en el quinto y noveno puesto, respectivamente.

Asimismo, el Mirador del Cable ha anotado la velocidad máxima de viento a nivel nacional, a 89 km/h a las 5.40 horas. En esta lista están igualmente San Roque de Riomiera, con 57, y Coriscao, con 46, que repiten en el lugar cinco y nueve.

En cuanto a la temperatura, el Mirador ha registrado la séptima mínima del país (0,3 grados centígrados). Por contra, destacan las máximas que han tenido ya a primeras horas de la jornada en el aeropuerto Seve Ballesteros (17,1ºC), Castro Urdiales (16,8) y Santander (16,7).