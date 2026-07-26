El mirador de Cóbreces cuenta con una nueva área recreativa y aparcamiento tras una inversión de casi 500.000 euros

Visita de Buruaga al mirador de Cóbreces - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El mirador de la localidad de Cóbreces, en Alfoz de Lloredo, cuenta con una nueva área recreativa y un nuevo aparcamiento tras una inversión de casi 500.000 euros. La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha visitado el resultado de la actuación en este "privilegiado enclave" frente a la costa y el mar Cantábrico.

Las obras realizadas han consistido en la ejecución integral de un nuevo espacio público en el mirador, que ha incluido la construcción de un área de estacionamiento con capacidad para 40 vehículos, una zona recreativa ajardinada, un vial de acceso de nueva planta y una rampa peatonal accesible que articula todos los ámbitos de la actuación.

Según ha detallado el Ejecutivo en nota de prensa, el área recreativa está concebida como un espacio de estancia, descanso y socialización, y cuenta con mobiliario urbano integrado por cuatro bancos de madera, dos mesas de merendero y papeleras.

Para garantizar la accesibilidad universal del conjunto, esta área dispone de una rampa peatonal que facilita la comunicación entre la zona de estacionamiento y la zona verde.

La actuación también ha incluido la ejecución de un nuevo vial de acceso, de casi 260 metros de longitud y 4 metros de anchura, que conecta directamente con la carretera autonómica CA-353 y que da acceso a la plataforma de aparcamiento.

Buruaga ha puesto en valor estas nuevas infraestructuras que permiten mejorar "el privilegiado enclave" de este mirador, ubicado frente a la costa y al mar Cantábrico, y que permitirá contar con más visitantes tanto a la localidad como al resto del municipio.

También ha señalado que esta actuación da cumplimiento a un compromiso personal adquirido con el alcalde, Enrique Bretones, y representa una muestra más de que "el Gobierno de Cantabria cumple lo que promete".

Por su parte, el alcalde ha agradecido a la presidenta y al Gobierno la ejecución de esta obra "muy importante", que se ha conseguido llevar a cabo "después de muchos años".

También ha puesto en valor la urbanización de la zona, con un aparcamiento y una zona de descanso que podrá ser utilizada por los peregrinos del Camino de Santiago y por los visitantes que acudan a ver las vistas del mar.

MODELADO DEL TERRENO

El Gobierno ha explicado que el desarrollo de los trabajos ha requerido una importante labor de modelado del terreno para conseguir una correcta implantación del aparcamiento, la zona estancial y los recorridos peatonales.

Además, la implantación de esta actuación sobre una ladera de acusada pendiente ha exigido la ejecución de diferentes elementos de contención y sostenimiento para conformar plataformas y garantizar su estabilidad.

Las obras han incorporado una nueva red de drenaje superficial y subterránea para captar, conducir y evacuar adecuadamente las aguas pluviales, evitando afecciones sobre los taludes y mejorando el comportamiento hidráulico de la zona.

La actuación se ha completado con la dotación del alumbrado exterior eficiente mediante tecnología LED, integrado 11 por columnas de iluminación en el vial y el aparcamiento, y por balizas en los recorridos peatonales y especialmente en la rampa accesible.

OTRAS ACTUACIONES

Además de las actuaciones desarrolladas en el mirador, el Ejecutivo cántabro, a través de la Consejería de Fomento, tiene previsto llevar a cabo en Cóbreces el proyecto de reconversión de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) en una estación de bombeo de aguas residuales (EBAR) para mejorar el funcionamiento de la red de saneamiento de la localidad y que será gestionada por la empresa pública MARE.

Las obras, con un presupuesto de casi 70.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, van a consistir en la demolición de las instalaciones actuales que no funcionan correctamente para transformarlas en una estación de bombeo que lleve el agua hasta la depuradora de Comillas.

Además, el proyecto contempla la renovación del cerramiento del recinto y la adecuación de los accesos y de las instalaciones auxiliares, con el objetivo de garantizar un funcionamiento más eficiente y facilitar las labores de mantenimiento.

En Cóbreces también está previsto llevar a cabo el proyecto de reparación del hundimiento del vial municipal en el barrio Quintana hasta la intersección con la carretera autonómica CA-131 que une Barreda y La Revilla.

Actualmente, este vial que da acceso al barrio se encuentra cortado desde hace tiempo como consecuencia del hundimiento del firme, obligando a los vecinos a rodear la zona para acceder al mismo, ha señalado el Gobierno.