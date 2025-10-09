El Miteco y las CCAA se reúnen en Santander para intercambiar experiencias sobre políticas medioambientales

La 26º reunión del plenario de la Red de Inspección Ambiental-REDIA. - GOBIERNO DE CANTABRIA

La XXVI reunión de la Red de Inspección Ambiental-REDIA se ha celebrado este jueves en el Palacio de Festivales de Cantabria

SANTANDER, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Representantes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y las comunidades autónomas se han encontrado este jueves en Santander para intercambiar experiencias sobre políticas medioambientales en el marco de la XXVI reunión del plenario de la Red de Inspección Ambiental (REDIA), que se ha celebrado hoy en el Palacio de Festivales de Cantabria.

En representación del Gobierno regional, el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, ha inaugurado el evento, en el que puesto en valor el intercambio de conocimientos entre las administraciones públicas para desarrollar políticas medioambientales "efectivas y coordinadas, en beneficio de los ciudadanos".

Media ha apostado por la cooperación entre las comunidades autónomas y el Ministerio y ha destacado la importancia de "estar unidos" en foros como este, cuyas funciones están enfocadas a la producción de documentos técnicos para desarrollar buenas prácticas y mejorar las inspecciones ambientales, la formación continua de los inspectores o al apoyo técnico hacia el Ministerio.

Durante su intervención, el consejero ha destacado "las buenas prácticas del Gobierno de Cantabria, que tiene siempre voluntad de mejorar y siempre está atento a las cosas que se hacen bien en otros territorios".

En este sentido, ha defendido algunas de políticas del Ejecutivo como la Ley de Simplificación Administrativa o la futura Ley de Control Ambiental, actualmente en tramitación en el Parlamento, que tiene como objetivo reducir la burocracia y facilitar los trámites entre los ciudadanos y la administración.

Por último, el titular de Medio Ambiente ha deseado a los asistentes que alcancen "conclusiones provechosas" para todos, especialmente en cuestiones "tan importantes" como la transposición de la Directiva de Emisiones Industriales, el principal marco legislativo de la Unión Europea para prevenir y reducir la contaminación industrial del aire, el agua y el suelo y las emisiones de ganado intensivo.

También se ha referido a las declaraciones de impacto ambiental, "el problema del silencio administrativo en las modificaciones no sustanciales" o los avances de los proyectos REDIA y de los proyectos europeos IMPEL.

Entre los participantes se han encontrado el presidente de REDIA, Xabier Gómez; la directora general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Marta Gómez; el director general de Medio Ambiente, Alberto Quijano; así como representantes del resto de comunidades autónomas.