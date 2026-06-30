MITECO firma el primer protocolo de tutorización intergeneracional de 'Campus Rural', que se desarrollará en Cantabria

El secretario general para el Reto Demográfico, Paco Boya; la coordinadora técnica del Grupo Social UNATE, Mónica Ramos, y la directora general de Fundación Mapfre, Elvira Vega - MITECO

SANTANDER 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general para el Reto Demográfico, Paco Boya; la coordinadora técnica del Grupo Social UNATE, Mónica Ramos, y la directora general de Fundación Mapfre, Elvira Vega, han firmado este martes un protocolo de colaboración para impulsar un proyecto piloto de tutorización intergeneracional en el marco del programa Campus Rural, que se desarrollará en municipios de Cantabria con menos de 5.000 habitantes.

Con este protocolo, la Secretaría General para el Reto Demográfico respalda la colaboración entre UNATE y Fundación Mapfre, quienes realizarán una selección de personas mayores de 55 años voluntarias que actuarán como referentes locales y agentes de acogida para jóvenes universitarios, al margen del tutor asignado por la entidad donde realiza las prácticas.

El nuevo programa de tutorización intergeneracional permitirá favorecer el intercambio entre generaciones y una mayor conexión con la realidad social, económica y comunitaria del territorio, ha informado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

El piloto se articulará en colaboración con la Universidad de Cantabria y contempla la implicación de ayuntamientos, asociaciones y otros agentes locales para generar entornos de acogida que faciliten su integración en el lugar de destino y el buen desarrollo de las prácticas. Sus resultados servirán para elaborar una hoja de ruta y una metodología que facilite la extensión de la experiencia a otras comunidades autónomas en las próximas ediciones de Campus Rural.

Boya ha explicado que el reto demográfico requiere alianzas capaces de movilizar el talento existente en los territorios y este proyecto "une juventud, experiencia y compromiso comunitario para generar oportunidades, fortalecer el tejido social y demostrar que la colaboración intergeneracional puede convertirse en una herramienta eficaz frente a la despoblación".

A su vez, Ramos y Vega han destacado el impacto positivo de la iniciativa que combina el talento sénior con la capacidad transformadora de los jóvenes para generar impacto positivo en los territorios, fortalecer los vínculos comunitarios y contribuir a fijar población en el medio rural.

RELEVO GENERACIONAL Y DINAMIZACIÓN TERRITORIAL

Campus Rural tiene como objetivo contribuir al reequilibrio territorial incentivando la llegada de capital humano a los espacios más despoblados y dinamizar su tejido productivo, social e institucional.

Desde su puesta en marcha por el MITECO en colaboración con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas y las universidades participantes, ha posibilitado que más de 2.200 estudiantes hayan realizado prácticas académicas en pequeños municipios de la geografía española.

A su vez, el protocolo firmado este martes se alinea con la II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico, presentada por el Gobierno de España, y que tiene entre sus pilares a la Igualdad e inclusión en los territorios.

El texto establece líneas de acción vinculadas a la longevidad, el envejecimiento activo y los cuidados, con medidas de promoción de programas de lucha contra el edadismo, por un envejecimiento saludable, y defiende la formación a lo largo de la vida.

Estas líneas tienen el propósito de activar el talento sénior, impulsar la innovación social y garantizar la sostenibilidad de los territorios, integrando cuidados, tecnología y participación y convirtiendo la longevidad en un motor de desarrollo económico y cohesión territorial.