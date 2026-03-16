La moción de censura de Reinosa se atrasa al 31 de marzo por un defecto de forma

El PSOE de Reinosa presentará hoy la moción de censura contra el PP - PSOE

REINOSA, 16 (EUROPA PRESS)

La moción de censura que registró el pasado viernes 13 el PSOE de Reinosa, con el apoyo del PRC, para sacar de la Alcaldía al 'popular' José Luis López Vielba, no se votará el 27 de marzo, como se anunció entonces, sino el martes 31 de este mes, a las 12.00 horas. El retraso se debe a un defecto de forma en la presentación de la iniciativa.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al secretario general del Partido Socialista de Reinosa y portavoz municipal, Sergio Balbontín, quien ha asegurado que la moción de censura se hará realidad "por mucho que el PP esté buscando todas las formas de pararla".

Por otro lado, en una nota de prensa, ha denunciado la "torticera" forma de actuar del todavía regidor 'popular' por "intentar confundir e intentar hacer ver que hace en días lo que no ha hecho en años", tras el anuncio de la empresa pública Casa 47 (antigua SEPES) de la apertura del proceso de licitación pública de las parcelas del Polígono de la Vega, por un concurso que estará abierto durante los próximos 30 días.

El socialista ha señalado que López Vielba "mintió a Casa 47 y a los empresarios interesados en adquirir parcelas" en el polígono de La Vega y ha apuntado que la modificación del planeamiento urbanístico es competencia municipal.

"Lo que dice el alcalde lo ha provocado él mismo", ha asegurado Balbontín, para indicar que el regidor "no advirtió, sabiéndolo, que había otros empresarios interesados y que, por tanto, Casa 47 tenía que abrir un procedimiento rápido de 30 días por concurrencia competitiva para poder permitir la adquisición de las parcelas".

"López Vielba no tiene ninguna credibilidad porque todos sabemos que nunca ha hecho nada ni en Reinosa, ni en Santander, ni en Madrid para desbloquear la situación del polígono de La Vega y aquí el único que ha generado inquietud e información incompleta sobre las parcelas en venta a empresarios interesados ha sido él", ha criticado.

"Si esta misma semana se abre el proceso de licitación pública por concurso abierto, que estará abierto durante los próximos 30 días, es únicamente porque es responsabilidad de Casa 47 ante la concurrencia de varios interesados en las parcelas hacerlo, no porque el alcalde haya hecho ni una sola gestión", ha insistido.

Además, Balbontín ha señalado que la modificación de planeamiento urbanístico es competencia municipal, "no necesitan que Casa 47 lo proponga, lo pueden proponer ellos. Es otra forma más de marear la perdiz con los empresarios en vez de decir cómo podemos modificar el parcelario, dicen que eso depende de Casa 47".

Para el socialista, "intentar mentir y confundir a la gente solo forma parte de la estrategia del PP de Reinosa desde que se ha anunciado la moción de censura para intentar engañar a los vecinos y vecinas".