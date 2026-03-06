El TUS modifica recorridos este domingo con motivo de la manifestación del 8M

Archivo - Imagen de archivo de una manifestación del 8M - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El servicio municipal de transportes urbanos de Santander (TUS) modificará recorridos este domingo, 8 de marzo, con motivo de la manifestación del Día Internacional de la Mujer que partirá desde la rotonda de Puertochico a las 12.00 horas y finalizará en la Plaza del Ayuntamiento.

El evento obligará a cortar el tráfico en Casimiro Sainz y desde Reina Victoria hasta la glorieta del Paseo de Pereda de 11.30 a 12.30 horas, y desde la glorieta del Paseo de Pereda hasta Calvo Sotelo de 11.45 a 15.00 horas aproximadamente.

Cuando la manifestación supere la glorieta del Paseo de Pereda, se dará paso alternativo al tráfico por la zona marítima, calle Muelle de Calderón-túnel Centro Botín y túnel de Pasaje de Peña.

Así, las líneas 1, 2, 3, 7c1 y 13 sentido Avenida Valdecilla desde Reina Victoria, al llegar a la parada de Reina Victoria 129 (Luis Martínez), continuarán su recorrido subiendo por la calle Pérez Galdós, Plaza Alto Miranda, Avenida Los Infantes, Avenida Los Castros y José Hierro, incorporándose a su recorrido en la parada de Avenida Valdecilla (se realizará parada provisional en José Hierro 9).

Las líneas 1, 2, 3 y 13 sentido Sardinero desde San Fernando, al llegar a Jesús de Monasterio 21, accederán por el túnel de Pasaje de Peña retrocediendo por la calle Castilla, Avda. Segundo López Vélez y Avda. Los Castros, incorporándose a su recorrido en la parada de Parque Piquío sentido Valdenoja. Las líneas 1, 2 y 3 realizarán parada provisional en Jesús de Monasterio 21.

La línea 4 en sentido al Barrio Pesquero desde Reina Victoria, al llegar a la parada de Reina Victoria 129 (Luis Martínez) continuará su recorrido subiendo por la calle Pérez Galdós, Plaza Alto Miranda, Avda. Los Infantes, Avda. Los Castros, José Hierro y bajando por la calle San Fernando, incorporándose a su recorrido en la parada de Jesús de Monasterio 21 sentido Bº Pesquero

La línea 4 en sentido Sardinero desde el Barrio Pesquero, al llegar a las Estaciones continuará por el túnel de Pasaje de Peña realizando parada provisional en Jesús de Monasterio 12 y continuando su recorrido por la calle San Fernando, José Hierro y Avda. Los Castros, incorporándose a su recorrido en la parada de Parque Piquío sentido Intercambiador Sardinero.

La 5c1, al llegar a la parada de Guevara 15, continuará de frente por la calle Los Acebedos, calle del Monte, Paseo de Altamira, José Hierro, girando en la glorieta de Cuatro Caminos, incorporándose a su recorrido en la parada de José Hierro 10 sentido Miranda. Se realizará parada provisional en la Plaza de la Leña esquina con Cervantes.

En cuanto a la 5c2, al llegar a Jesús de Monasterio 21 accederá por el túnel de Pasaje de Peña, calle Cadiz, Isabel II, incorporándose en la parada del Ayuntamiento sentido San Fernando, realizando el recorrido de vuelta como línea 5c1 por José Hierro y Paseo de Altamira hasta Plaza de Italia.

La línea 6c1 en sentido Complejo Deportivo desde el Intercambiador del Sardinero, al llegar a la parada de Alcalde Vega Lamera 1 (Las Llamas) continuará por la Avda. Los Castros, José Hierro, girará en la glorieta de Cuatro Caminos y se incorporará a su recorrido en la parada de José Hierro 10 sentido Complejo Deportivo.

La 6c2 sentido Intercambiador Sardinero desde San Fernando, al llegar a Jesús de Monasterio 21 accederá por el túnel de Pasaje de Peña retrocediendo por la calle Castilla, Avda. Segundo López Vélez y Avda. Los Castros, incorporándose a su recorrido en la parada del Instituto de Las Llamas sentido Avda. Cantabria.

La 7c2 sentido Sardinero desde San Fernando, al llegar a Jesús de Monasterio 21 accederá por el túnel de Pasaje de Peña retrocediendo por la calle Castilla, Avda. Segundo López Vélez y Avda. los Castros, incorporándose a su recorrido en la parada de la UIMP sentido Rectorado

La línea 11 estará sin servicio, mientras que la 12, en sentido centro desde Carrefour Peñacastillo, finalizará su recorrido en las Estaciones (calle Cádiz), donde realizará la cabecera de línea.

En cuanto a la línea 12 sentido Carrefour Peñacastillo desde las Estaciones, realizará la cabecera de línea iniciando su recorrido desde las Estaciones por Isabel II, incorporándose en la parada del Ayuntamiento.

Las líneas 14, 16 y 17 no estarán afectadas por cortes de tráfico y circularán con total normalidad.

La línea 18 sentido Puertochico desde Monte, al llegar a Jesús de Monasterio 21 accederá por el túnel de Pasaje de Peña hasta las Estaciones, sustituyendo la cabecera de Puerto Chico por la parada de la estación de autobuses (calle Cádiz). En sentido inverso, accederá por la calle Cádiz e Isabel II, incorporándose en la parada del Ayuntamiento sentido Monte.

La línea 24c1 sentido Carrefour Peñacastillo desde el Intercambiador del Sardinero, al llegar a la parada de Alcalde Vega Lamera 1 (Las Llamas) continuará su recorrido por la Avda. Los Castros, José Hierro, bajando por la calle San Fernando e incorporándose en la parada de Jesús de Monasterio 21 y continuando por el túnel de Pasaje de Peña y calle Castilla sentido Carrefour Peñacastillo.

La 24c2 sentido Ernest Lluch desde las Estaciones, al llegar a las Estaciones continuará por el túnel de Pasaje de Peña realizando parada provisional en Jesús de monasterio 12, y siguiendo su recorrido por la calle San Fernando, José Hierro y Avda. Los Castros, incorporándose a su recorrido en la parada del Instituto de Las Llamas sentido Ernest Lluch.

Por su parte, las líneas afectadas dirección San Fernando desde Puertochico, al llegar a la glorieta del Paseo de Pereda entrarán por la calle Muelle de Calderón (túnel Centro Botín), Antonio López, Isabel II, incorporándose en la parada del Ayuntamiento sentido San Fernando. Se realizará parada provisional en la calle Antonio López junto a la Plaza del Machichaco.

Las líneas afectadas dirección centro desde la calle San Fernando, al llegar a Jesús de Monasterio 21 entrarán por el túnel de Pasaje de Peña, calle Castilla, girando hacía la calle Nicolás Salmerón, Marqués de la Hermida, calle Muelle de Calderón (túnel Centro Botín), incorporándose en el Paseo de Pereda sentido Puerto Chico. Se realizará parada provisional en la calle Antonio López junto a la Estación Marítima 'Ferry'.

El TUS ha pedido disculpas de antemano a los usuarios por las molestias que estos cambios puedan producirles, y ha recordado que tienen a su disposición toda la información en el portal web municipal, https://www.santander.es/.