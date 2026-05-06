El Molden Festival Internacional de Videoarte comienza este jueves en el Fernando Ateca y Tabacalera

Cartel del Molden Festival Internacional de Videoarte
Cartel del Molden Festival Internacional de Videoarte - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
Europa Press Cantabria
Publicado: miércoles, 6 mayo 2026 12:02
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SANTANDER 6 May. (EUROPA PRESS) -

El centro cultural Fernando Ateca y la Fábrica de Creación, en el centro cívico Tabacalera, acogen desde este jueves la celebración del Molden Festival Internacional de Videoarte 2026, un evento cinematográfico dedicado a la innovación y la creación artística en el ámbito de la videocreación que reunirá propuestas nacionales e internacionales de diversa índole.

El evento, con entrada libre hasta completar aforo, comienza este jueves, a partir de las 19.00 horas en el Fernando Ateca, con la proyección de los trabajos 'Acelera', de Esmeralda Bravo (España); 'Chatbots: Primeras citas entre IAS', de Sergio Skidanov Muñoz & Dayana León Rodríguez (España); 'Flies, de Bruno Dariva (Estados Unidos); 'Microcosmos. Un gabinete de curiosidades', de María Lorenzo (España); 'Semiotic of semiotics of the kitchen, de Edurne Gonzalez Ibañez & Niko Vázquez (España); 'C'est la vie', de Ki Yuk Lam (Honk Kong); 'Sintonizar con la Natura', de Laura & Sira Cabrera (España); 'Hallesches Tor', de Wouter Hisschemöller (Paises Bajos) y 'Disturbia', de Mira Yankove (Bulgaria).

La cita continuará el viernes 8, también a las 19.00 horas en el Ateca, con 'Chronique d'une performance', de Vania Jaikin Miyazaki (Suiza). Finalizará el sábado 9, a la misma hora en Tabacalera, con 'CV Colección. Arte Contemporáneo', que reúne un conjunto de obras realizadas por diferentes artistas, en su mayoría nacidos en los años sesenta y setenta.

En nota de prensa, la concejala de Cultura, Noemí Méndez, y el responsable del festival, Luis Bezeta (Demolden Video Project), han destacado que esta cita convertirá a Santander en punto de encuentro para creadores audiovisuales, profesionales del sector y público general interesado en los nuevos lenguajes artísticos.

Según han detallado, el festival nace con el objetivo de promover la producción y difusión de obras de videocreadores nacionales e internacionales, a través de fomentar valores de progreso vinculados al arte y la tecnología y acercar estas propuestas a todo tipo de públicos.

"El Molden Festival Internacional de Videoarte representa una oportunidad única para acercar a la ciudadanía propuestas innovadoras y lenguajes audiovisuales contemporáneos, reforzando a Santander como ciudad abierta a la creación y a las nuevas formas de expresión artística", ha dicho la edil, quien ha hecho hincapié en la relevancia de que la red municipal de espacios culturales acojan este tipo de iniciativas.

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