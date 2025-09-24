El Monte de la Sierra alberga 30.000 árboles nuevos tras una inversión de 360.000 euros

El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, inaugura la recuperación ambiental en Ruesga y Ramales de la Victoria. - GOBIERNO

La actuación, ejecutada en Ramales de la Victoria y Ruesga, ha permitido recuperar 46 hectáreas de terreno degradado

SANTANDER, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Monte de la Sierra, entre los municipios de Ramales de la Victoria y Ruesga, ha recuperado casi 46 hectáreas de terreno degradado en las que se han plantado 30.000 árboles nuevos tras una inversión de 359.481 euros de fondos europeos.

El consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, Roberto Media, ha inaugurado este miércoles los trabajos de restauración ecológica y corrección hidrológica junto a los alcaldes de Ramales, César García, y de Ruesga, Jesús Ramón Ochoa.

La actuación, ejecutada a lo largo de los últimos nueve meses, ha supuesto la reforestación de la zona con especies autóctonas como encinas, abedules o sauces, en las áreas con mayor humedad y encharcamiento.

En total, se han plantado 29.703 nuevos ejemplares, la gran mayoría abedules, que permitirán en un periodo de 40 años la absorción de más de 6.100 toneladas de carbono.

También se han colocado especies herbáceas leñosas de rápida colonización y poder tapizante, y se han instalado infraestructuras temporales para la reducción de la escorrentía, con el objetivo de reducir la capacidad de erosión de la zona.

NUEVE INCENDIOS EN 15 AÑOS

Tras destacar que este espacio natural ha sufrido nueve incendios en los últimos 15 años, Media ha hecho un llamamiento a la ciudadanía: "De nada sirven estas inversiones si luego no se respetan".

De su lado, los dos regidores municipales han mostrado su satisfacción por estos trabajos y han pedido también que la actuación sea "respetada" para poder ver en el futuro los resultados esperados.

A la visita a la zona también han acudido el director general de Medio Ambiente, Alberto Quijano, y el subdirector del Control Ambiental, Gustavo Merino.

12 MILLONES DE EUROS DE FONDOS EUROPEOS MOVILIZADOS

El consejero ha puesto en valor el trabajo de la Dirección General de Medio Ambiente por haber impulsado la restauración de cinco espacios degradados y mineros en siete municipios cántabros y movilizando casi 12 millones de euros de fondos europeos.

"Esta importante partida estaba a punto de perderse por el anterior Gobierno" PRC-PSOE ha señalado Media, al tiempo que ha afirmado que su departamento está "absolutamente comprometido" con el buen uso de los fondos públicos, especialmente en proyectos "muy potentes" como estos. Y ha destacado que de los cinco proyectos comprometidos por su Consejería tres están ya finalizados.

En concreto, se ha referido a la recuperación ambiental de la ladera del monte de Suances, en el que se han invertido 428.776 euros; la restauración ecológica y la recuperación de terrenos agrarios en el monte La Picota, en Piélagos, con una inversión de 311.741 euros; y la actuación en Monte la Sierra.

Así, en la actualidad continúan llevándose a cabo los trabajos de recuperación de la biodiversidad de la cantera de Solvay en Cuchía, en Miengo, con un presupuesto de casi 2,4 millones de euros.

Por último, se ha referido al proyecto "más ambicioso y que cuenta con la mayor inversión", la restauración de los terrenos de la antigua mina de Reocín en Torrelavega y Cartes, para el que se movilizarán 8,7 millones euros.

En total, con estas cinco actuaciones se recuperarán casi 200 hectáreas de terreno para el disfrute de la ciudadanía en entornos "privilegiados y con un enorme valor ecológico y medioambiental".

Durante su encuentro con los alcaldes de Ramales y Ruesga, Media ha destacado otras actuaciones que su Consejería en ambos municipios, como la mejora de la carretera de la Alcomba, iniciada en febrero y que estará en otoño de 2026 tras una inversión de 2,8 millones; las obras de la senda peatonal paralela a la carretera autonómica que transcurre por la localidad de Riva, con cerca de 200.000 euros; el asfaltado del pueblo de Solores, que se licitará en los próximos presupuestos y se ejecutará en el primer trimestre de 2026; o la construcción del puente de Ogarrio, cuyo proyecto está finalizándose.

Y en Ramales, la Consejería tiene en marcha la mejora de la red de abastecimiento de Guardamino, con una inversión de 202.000 euros y que terminarán a finales del próximo mes de octubre; y la semi peatonalización de la calle Salvador Pérez que se adjudicará de forma "inmediata" con un contrato menor cuando el Ayuntamiento aporte los permisos necesarios.