Morán no ve "razón de ser" a la petición de Cantabria de que el bitrasvase sea permanente

Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente - JUANMA SERRANO ARCE

SANTANDER 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha opinado que la solicitud de Cantabria para que la renovación de la captación del agua del bitrasvase del Ebro-Pas-Besaya sea permanente y no anual es un debate que "no tiene razón de ser" cuando está garantizado el abastecimiento gracias a su régimen de funcionamiento consolidado.

Así lo ha manifestado este jueves en declaraciones a los medios de comunicación en Santander, con motivo de su participación en el curso 'Quo Vadis' que anualmente dirige Josep Borrell en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Según ha explicado Morán, el bitrasvase deriva un volumen de agua de la cuenca del Ebro a la del Cantábrico, que esta última tiene que devolver en periodos de disponibilidad a la cuenca cedente.

Sin embargo, ha matizado que, "por sus propias características", no se puede estabilizar "en los mismos términos" que se gestiona un trasvase con carácter permanente. Entre otras razones, ha indicado, porque es necesario atender tanto las características como la disponibilidad de las dos cuencas.

En todo caso, el secretario de Estado de Medio Ambiente se ha referido a que el bitrasvase tiene un régimen de funcionamiento consolidado que hace que tenga "plenas" garantías de abastecimiento.

Por ello, ha opinado que se trata de un debate que "no tiene razón de ser cuando la necesidad última es que los ciudadanos tengan la garantía de agua", ha concluido.

Ya en abril del año pasado, el consejero de Fomento y Medio Ambiente cántabro, Roberto Media (PP), anunció que el Gobierno autonómico solicitaría formalmente a la ministra del ramo, Sara Aagesen (PSOE), que la autorización para el trasvase del agua sea permanente, además de que continúe sin tener coste económico para la región.

Este mismo agosto, en una vista a Campoo de Enmedio y a preguntas de la prensa, el consejero indicó que todavía no ha obtenido una contestación por parte del Ministerio, a pesar de que se le ha reiterado "en varias ocasiones", apostilló.