Morán ve "razonable" esperar a que la jueza determine la responsabilidad en la tragedia de El Bocal

Hugo Morán en la UIMP - JUANMA SERRANO ARCE

SANTANDER, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, considera "razonable" esperar a que la jueza que instruye la causa por la tragedia de la pasarela costera de El Bocal, en la que el pasado marzo fallecieron seis jóvenes y una chica más resultó herida grave, determine la responsabilidad en los hechos.

"En el momento en el que nos encontramos, en el que el tribunal ha avanzado considerablemente ya en la tramitación de lo que va a ser un procedimiento ciertamente complicado y complejo, creo que cualquier opinión que traslade yo en estos momentos sería, como mínimo, desafortunada", ha expresado a preguntas de los medios este jueves.

El responsable de Medio Ambiente, departamento del que depende la Demarcación de Costas, ha sido cuestionado por si sigue defendiendo que esta administración actuó "bien" ante lo ocurrido y que el Ayuntamiento es el "responsable" del mantenimiento de las pasarelas, pero ha declinado pronunciarse al respecto, más tras el avance de la investigación iniciada a raíz del suceso, ocurrido el 3 de marzo.

Desde entonces, la magistrada del caso ha iniciado la acción penal frente a siete personas: la gestora del 112 y la agente de Policía Local que recibieron la víspera llamadas de aviso por el mal estado del paso de madera; el jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria y director de la obra de la senda costera; los dos funcionarios que han sido jefes de Servicio de Proyectos y Obras desde la construcción de la misma; el ingeniero que firmó el proyecto de la pasarela siniestrada y el representante de la empresa que la construyó.

Además, ha declarado como posibles responsables civiles al Ayuntamiento, a la Demarcación y a Dragados. Con todo esto, Hugo Morán ve "razonable" esperar a que la jueza determine la responsabilidad en lo sucedido.

ACCESO A LA PLAYA DE LANGRE.

Al margen de este asunto, y a preguntas también de los medios con motivo de una charla sobre medio ambiente que ha impartido en un curso relacionado con Europa que se imparte esta semana en la UIMP (Universidad Internacional Menéndez Pelayo), el secretario de Estado del ramo se ha referido al acceso a la playa de Langre, en Ribamontán al Mar, y al habilitado por alguien de forma anónima ante la ausencia de uno y que no estaría autorizado.

"Acometer actuaciones de este tipo no siempre es lo más aconsejable", ha comentado al respecto, para aludir a razones de seguridad. "Es razonable que cualquier infraestructura, vía de acceso e intervención que se haga en una zona de acceso en el dominio publico, por el propio interés de la seguridad de los ciudadanos, cumpla con unos requisitos que deben de ser los que rigen en cada caso la ejecución de cualquier proyecto".

TRANSFERENCIA DE COSTAS.

Finalmente, ha sido cuestionado por la transferencia de las competencias de Costas a Cantabria y ha indicado que está "lista para que, en cualquier momento, se pueda culminar". Según ha señalado al respecto, la propuesta realizada -en el marco de un proceso de negociación bilateral- sigue el modelo del País Vasco y Galicia.

"Cantabria asume que ese es el modelo de traspaso, con lo cual, en cualquier momento, tanto a instancia del propio Gobierno de Cantabria como del Ministerio de Política Territorial, se puede culminar. Por parte del Ministerio para Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ya hemos dado el visto bueno a ese traspaso", ha concluido.