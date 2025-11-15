Un motorista de 50 años da positivo en cocaína, THC, opiáceos, anfetaminas y alcohol en Santander

Archivo - Policías locales de Santander.-ARCHIVO - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 50 años ha dado esta madrugada positivo en cocaína, THC, opiáceos, anfetaminas y alcohol en Santander.

Según ha informado la Policía Local, los agentes solicitaron al conductor la realización de las pruebas después de ser interceptado por una infracción en la calle Castilla a las 2.45 horas.

Dio positivo en cocaína, THC, opiáceos y anfetaminas, por lo que se procedió a incoar el preceptivo expediente administrativo. A su vez, también fue positivo en alcohol, por lo que se procedió a instruir un segundo expediente administrativo.

El vehículo fue retirado por una grúa urbana al Depósito Municipal de Ojaiz.