La movilización en defensa del ferrocarril llega a Santander: "Menos AVE, más regionales"

Los usuarios exigen al Ministerio de Transportes un plan que mejore el servicio ante su "situación caótica"

SANTANDER, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La estación de tren de Santander ha sido el lugar en el que se ha desarrollado este viernes la segunda jornada de la movilización que están llevando a cabo varios colectivos en defensa de un ferrocarril "público y social" a lo largo de la vía férrea de Ancho Métrico Irún-Ferrol.

La protesta, impulsada por plataformas ciudadanas, colectivos, movimientos y agentes sociales comprometidos con la defensa de un ferrocarril, arrancó ayer en Bilbao y se ha trasladado hoy a la capital cántabra, donde ha reivindicado que se exijan más inversiones en las líneas de Cercanías.

"Menos AVE, más regionales", "queremos Cercanías para todos los días" o "por un ferrocarril público y social" han sido algunos de los gritos de los participantes en la movilización, que han sostenido tres pancartas con inscripciones como '¡Que no te quiten el tren! Público, social y sostenible'.

En nombre de las plataformas, Teresa Rábago, usuaria del servicio, ha enumerado los problemas que a menudo sufren los viajeros cántabros por los retrasos y averías de los trenes, que además van "a tope". "Tiene que haber una solución porque diariamente llegamos a trabajar tarde muchísima gente. He cogido taxis, me he bajado en mitad de la vía...", ha relatado.

Así, ha dicho que comprenden que se reivindique la llegada de la alta velocidad a la región, pero las líneas de Cercanías son algo "primordial" y sería "un crimen" tenerlas en Cantabria y "perderlas".

Por ello, en la protesta, en la que han estado presentes diputados regionales del PRC y del PP, Rábago ha pedido a los representantes políticos apoyo en sus reivindicaciones. "Estamos cansados, perdemos tiempo, hasta que a alguno nos echen del trabajo", ha lamentado.

Desde los colectivos también han pedido que en la mejora de los trenes "no se olvide a la gente con movilidad reducida", puesto que el ferrocarril "todavía no es accesible". "No deberíamos depender de la ayuda de la gente, tienen que facilitarnos una autonomía", ha dicho una de las afectadas, que asegura que no usa el tren por los problemas que le supone viajar en silla de ruedas.

'VIAJE REIVINDICATIVO'

El 'viaje reivindicativo' en defensa de un ferrocarril "público, social, eficiente y sostenible" por el norte peninsular continuará mañana sábado en Asturias y el domingo en Ribadeo, donde celebrarán unos actos revindicativos y continuarán hasta Ferrol, lugar en el que terminarán el recorrido con una concentración.

En esta iniciativa participan colectivos como la Plataforma Cantabria por lo Público y las Mesas de Movilidad de la Bahía y del Besaya, junto con otras organizaciones del País Vasco, Asturias y Galicia.

Como explican, la movilización reivindica un ferrocarril que vertebre el territorio, conscientes del "papel estratégico, ambiental, territorial y social" que puede tener el modelo

de movilidad, y responde a políticas "irresponsables" sobre el transporte público, que ha llevado a un "grave deterioro" por falta de inversiones y renovación y una "deficiente gestión del personal".

Esto "se ha traducido en un aumento de los tiempos previstos de viaje, así como en un alarmante incremento del número de incidencias, falta de personal de intervención a bordo de los trenes, falta de atención", etcétera. "Las líneas han sido descapitalizadas en medios materiales y en personal, y se encuentran en una situación caótica", resumen.

Por ello, exigen a los gobiernos municipales y autonómicos, al Ministerio para la Transición Ecológica, a las instituciones de la Unión Europea y, sobre todo, al Ministerio de Transportes (MITMA), responsable de Adif y Renfe, un plan integral y específico de transporte mediante el que se aumenten frecuencias, los trenes sean puntuales y accesibles y, se coordinen con otros medios de transporte, entre otras peticiones.