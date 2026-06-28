Muere atropellado un conductor tras salir de su vehículo cuando iba por la A-8 entre Cabezón y San Vicente

Archivo - Autovía del Cantábrico, A-8 - EUROPA PRESS - Archivo

El suceso ha ocurrido sobre las 11.30 horas por causas que se investigan SANTANDER 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un conductor ha fallecido esta mañana atropellado por otro vehículo tras salir del suyo cuando circulaba por la Autovía del Cantábrico A-8, en el tramo entre Cabezón de la Sal y San Vicente de la Barquera.

La víctima, que ha muerto en el acto, se encontraba en la calzada tras bajar de su automóvil por causas que todavía se desconocen y que se están investigando, han indicado fuentes de la Delegación del Gobierno a Europa Press.

El suceso ha ocurrido minutos antes de las 11.30 horas en la A-8 en dirección a Asturias y ha generado atascos y circulación lenta en la zona.

El 112 ha recibido una primera llamada de aviso a las 11.25 horas y ha movilizado al lugar a efectivos sanitarios del 061, agentes de la Guardia Civil de Tráfico y del Centro de Control de Tráfico, que se encargan de señalizar el punto afectado y de desviar vehículos de la autovía a la carretera nacional.