Muere el exalcalde de Piélagos Antonio Arce Vela

Antonio Arce Vela junto a Pedro Casares - PSOE CANTABRIA

PIÉLAGOS 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de Piélagos Antonio Arce Vela ha fallecido este martes, por lo que el Ayuntamiento ha decretado dos días de luto oficial que tendrán lugar este miércoles y jueves. Además, se guardará un minuto de silencio en su memoria en el próximo Pleno.

Antonio Arce Vela ocupó la Alcaldía del municipio por el Partido Socialista entre los años 1984 y 1989, y anteriormente fue concejal en los primeros años de la democracia.

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, ha trasladado su pésame en un mensaje en 'X', en el que le ha calificado como "uno de los imprescindibles" de los socialistas cántabros y "una de esas personas que lo hicieron todo cuando todo estaba por hacer".

"Pero, sobre todo, se va un querido amigo. Hasta siempre, Toñín", ha escrito.

El actual regidor de Piélagos, Carlos Caramés (PP), también ha lamentado su fallecimiento en un comunicado y se ha referido a él como "el alcalde de su niñez y un gran amigo". Asimismo, ha destacado que, casi después de 40 años de ser alcalde, "Toñín seguía siendo reconocido y querido por los vecinos".

En este sentido, ha incidido en que participaba habitualmente en eventos y celebraciones, como el homenaje a la Constitución española, la Virgen de Valencia de la que fue pregonero en 2024 o, más recientemente, en la reinauguración del Centro Cultural de Oruña.

"Hoy hemos perdido al que fue el alcalde de mi infancia, pero también un gran amigo, un sentimiento que estoy seguro mutuo y compartido porque, a pesar de las diferencias que podríamos tener en lo ideológico, siempre supimos poner por delante lo humano, lo personal y, sobre todo, algo que nos unía a los dos: el bien común de nuestros vecinos", ha destacado Caramés.