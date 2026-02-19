Muere el exconcejal del PSOE de Villaescusa Jesús Mediavilla tras una indisposición al volante

Archivo - Ayuntamiento De Villaescusa - AYTO - Archivo

SANTANDER 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exconcejal socialista en Villaescusa Jesús Mediavilla ha fallecido este jueves en el municipio, al parecer tras una indisposición al volante, según han confirmado fuentes del Ayuntamiento a Europa Press.

El suceso se ha producido en torno a mediodía, y el que fuera edil en el Consistorio en pasadas legislaturas podría haber sufrido un infarto y perder a continuación el control del vehículo que conducía, según han apuntado las citadas fuentes.

El accidente tuvo lugar en la carretera autonómica CA-142, cerca del acceso al Parque de la Naturaleza de Cabárceno. El alcalde, Constantino Fernández, ha lamentado el fallecimiento de esta "buena persona".