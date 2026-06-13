Muere un hombre tras una pelea en la zona de ocio nocturno de Santander

Policía Nacional en la zona de ocio de Santander - CNP

SANTANDER, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido esta madrugada en la zona de ocio nocturno de Santander, tras sufrir una herida en el tórax durante el transcurso de una pelea. Según ha informado la Policía Nacional, ha detenido a dos hombres por su presunta participación en este suceso.

Los hechos han ocurrido sobre las 04.25 horas de este sábado, cuando el Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control (CIMACC) 091 ha recibido una alerta advirtiendo de una pelea.

Una vez en el lugar, dotaciones de la Policía Nacional han localizado en las inmediaciones de un local nocturno a la víctima tumbada en el suelo mientras sangraba abundantemente por una herida en el tórax.

Inmediatamente, han demandado la presencia de los servicios sanitarios de urgencia del 061 Cantabria, que han pasado poco después por el lugar para asistir al hombre. Sin embargo, pese a su esfuerzo, ha fallecido.

Acto seguido, los policías han activado el protocolo establecido para estos casos, con la presencia sobre el terreno de agentes especializados en la investigación de este tipo de sucesos y de la comisión judicial encargada del posterior levantamiento del cadáver.

Así, la Policía Nacional ha detenido en la zona a otros dos hombres, que han sido trasladados a dependencias policiales por su presunta participación en estos hechos.