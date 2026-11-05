Muere de un infarto un cazador de 53 años en Los Corrales de Buelna

Archivo - Imagen de archivo del helicóptero del 112.-ARCHIVO - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 53 años, vecino de Los Corrales de Buelna, ha fallecido este jueves a consecuencia de un posible infarto cuando participaba en una cacería en la vertiente sur del monte Ibio, en la localidad de Coo.

Los compañeros de cuadrilla del fallecido dieron aviso al Centro de Atención de Emergencias 112 pasadas las 11.00 horas, tras lo que movilizó a la zona al equipo del helicóptero medicalizado del Gobierno. A su vez, alertó a bomberos autonómicos, 061 y Guardia Civil.

En un primer momento, los compañeros realizaron maniobras de reanimación, que continuaron a la llegada del equipo de la aeronave, que posteriormente solo pudo certificar la muerte del cazador.

Al ser una zona de difícil acceso y tras la preceptiva autorización judicial, el cadáver fue trasladado por el helicóptero al aeropuerto Seve Ballesteros, donde quedó bajo custodia de la Guardia Civil, ha informado el Ejecutivo.