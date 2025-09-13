Muere un motorista de 72 años en una salida de vía en San Mamés de Meruelo

SANTANDER 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 72 años, vecino de Santoña, ha fallecido a última hora de este viernes tras una salida de vía en la carretera autonómica CA-455 en San Mamés de Meruelo.

El siniestro tuvo lugar sobre las 20.15 horas próximo al punto kilométrico 1 de la carretera autonómica CA-455, que une Omoño y San Miguel de Meruelo.

Hasta el lugar del accidente se trasladaron agentes del Sector de Tráfico de la Guardia Civil, así como una ambulancia del 061, aunque los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre, han informado fuentes de la Delegación del Gobierno.