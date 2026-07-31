Muere un peatón atropellado cuando cruzaba por la S-10 cerca de El Corte Inglés

Avenida de Parayas - EUROPA PRESS
SANTANDER 31 Jul. (EUROPA PRESS) -
Un hombre ha muerto atropellado a primera hora de este viernes, sobre las 6.45 horas, cuando cruzaba la autovía S-10 a la altura de Porcelanosa, cerca de la incorporación al El Corte Inglés.
El hombre cruzaba por la autovía, lo que está prohibido, a la altura del kilómetro 1,6, cuando ha sido arrollado por un vehículo conducido por una mujer, que ha tenido que ser atendida por los servicios de emergencia por el estado de ansiedad en que se encontraba.
El siniestro ha provocado retenciones en la S-10, por la que ya se circula con normalidad.