Muere un vecino de Los Tojos tras salirse de la vía y despeñarse en su municipio

Los Tojos - EUROPA PRESS

SANTANDER 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un conductor de 58 años, con iniciales FJ.V.P. y vecino de Los Tojos, ha fallecido a primera hora de esta tarde tras salirse de la vía con el coche que conducía en la CA-817, en su municipio de residencia, y despeñarse.

El siniestro ha tenido lugar pasadas las 15.15 horas, en la citada carretera autonómica hacia Bárcena Mayor, concretamente en el punto kilométrico 2.

Por causas que se desconocen, el hombre ha perdido el control del vehículo, en el que viajaba solo, se ha salido de la vía y se ha despeñado por una zona en desnivel, ha informado la Delegación del Gobierno.

El aviso del accidente ha entrado al Centro de Gestión de Emergencias del 112 y hasta el lugar se han trasladado efectivos del Sector de Tráfico de la Guardia Civil, bomberos autonómicos y sanitarios del 061, que solo han podido confirmar el fallecimiento del hombre.