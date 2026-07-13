Muere Zambi, una de las elefantas más longevas de Cabárceno, en una pelea entre varios miembros de la manada

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SANTANDER 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una lucha entre varios miembros de la manada de elefantes africanos del Parque de la Naturaleza de Cabárceno ha provocado, a última hora de esta mañana, la muerte de Zambi, una de las hembras más longevas del grupo.

Zambi, nacida en África hace unos 50 años y que llegó a Cabárceno en 1994 desde el Zoo de Augsburg (Alemania), no ha podido superar las heridas causadas por el ataque, ha informado el Gobierno.

El altercado entre varias hembras y machos se produjo al mediodía y pese a la rápida reacción por parte de los cuidadores del recinto, que recogieron a la manada para posibilitar que los servicios veterinarios del parque pudieran atender al animal herido, no se ha podido evitar el fatal desenlace y salvar la vida del paquidermo.

Las graves heridas sufridas durante la trifulca sumado a la avanzada edad de Zambi han sido la causa de que la elefanta no haya sobrevivido.

Durante todos estos años en Cabárceno, Zambi tuvo cuatro crías con otro de los elefantes más carismáticos del parque, Chisco, el primer macho que llegó a la instalación cántabra.

Los responsables y trabajadores de Cabárceno lamentan la muerte de Zambi y manifiestan su tristeza por la pérdida de la elefanta, tras 32 años de convivencia con el ejemplar.

Las disputas entre los machos y hembras de esta especie son habituales en su medio natural. La singularidad de las instalaciones del Parque de la Naturaleza de Cabárceno y la amplitud del recinto donde viven, con una superficie de 25 hectáreas, posibilitan que la instalación cántabra sea uno de los lugares donde los elefantes africanos mantienen comportamientos iguales a los que tendrían en su hábitat de origen.

Cabárceno es uno de los referentes en conservación de esta especie con más de 20 nacimientos en su historia, lo que ha convertido al parque en una de las instalaciones más valoradas y su programa de reproducción es un hito a nivel mundial. Tras la muerte de Zambi, la manada de elefantes africanos cuenta con cuatro machos y 13 hembras.