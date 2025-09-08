Una mujer herida tras impactar una furgoneta contra un poste eléctrico y volcar en Obregón - 112 CANTABRIA

SANTANDER 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida, con pronóstico reservado, tras salirse de la vía la furgoneta en que viajaba, impactar contra un poste eléctrico y volcar, en la localidad de Obregón (Villaescusa).

Según información del Centro de Atención a Emergencias 112, el accidente se ha producido esta tarde en el punto kilométrico 6,7 de la carretera autonómica CA-142, y como consecuencia del mismo un ocupante del vehículo resultó ileso y una mujer con pronóstico reservado a la espera de pruebas diagnósticas.

Fue atendida por la dotación de una ambulancia del 061 y posteriormente trasladada al Hospital Marqués de Valdecilla de Santander.

El 112 movilizó a los Bomberos del Gobierno regional, que inertizaron el vehículo, así como a agentes de la Guardia Civil y al Servicio de Mantenimiento de Carreteras. Igualmente informaron del siniestro a la compañía eléctrica.