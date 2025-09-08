Un camión cisterna de gasolina se sale de la vía en la A-8 en Castro y choca con dos vehículos - BOMBEROS DE CASTRO URDIALES

SANTANDER 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un camión cisterna de gasolina se ha salido de la vía esta tarde, cuando circulaba por la autovía A-8 a la altura de Castro Urdiales, y ha chocado con dos vehículos sin que se hayan producido heridos.

El Centro de Atención a Emergencias 112 de Cantabria ha movilizado a los Bomberos de Castro Urdiales, la Guardia Civil y el servicio de Mantenimiento de Carreteras para atender la salida de la vía del camión, con colisión con dos vehículos, que se ha producido en el punto kilométrico 142,7 de la A-8.

A su llegada, los bomberos señalizaron el lugar del accidente y confirmaron que no había derrame de gasolina. Posteriormente procedieron a la limpieza de la calzada.