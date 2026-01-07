Las mujeres de Sniace protagonizan 'Obreras', la primera exposición del año en la Sala Mauro Muriedas

La comisaria Sara del Hoyo y la concejala de Cultura, Esther Vélez, presentan la exposición 'Obreras. Las mujeres en la Siace' - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sala Mauro Muriedas de Torrelavega comenzará la programación del 2026 con la exposición 'Obreras. Las mujeres en la Siace', que incluye más de 100 fotografías, documentos originales, postales, piezas y revistas editadas por la propia fábrica en los años 50, 60 y 70.

Además, está articulada en cinco apartados que van de lo general a lo particular: 'Mujer, trabajadora tenías que ser'; 'La Sniace, una ciudad dentro de la ciudad', 'Ellas, trabajadoras con nombre propio'; 'El trabajo femenino, también un arte'; y 'Rostros. Las que fuimos, las que somos'.

La concejala de Cultura, Esther Vélez, y la comisaria de la muestra, Sara del Hoyo, han presentado este miércoles en rueda de prensa la propuesta, que abrirá sus puertas este viernes 9 de enero, a las 19.30 horas, y podrá visitarse hasta el 1 de febrero.

Vélez ha indicado que se trata de una exposición "inédita, interesante, enriquecedora y muy de Torrelavega", que, fruto de una "exhaustiva" investigación de Sara del Hoyo, ofrece una "mirada muy interesante" sobre el papel de las mujeres en la industria, centrándose en la fábrica Sniace.

Por su parte, la comisaria ha añadido que es "muy gráfica, amena y fácil de ver", y ha destacado que es el inicio de un proyecto más amplio que "recupere las voces y experiencias de las mujeres que trabajaron en Sniace".

El objetivo es que "no se quede en una exposición temporal al uso, sino que sirva para enganchar un poco a todas esas mujeres que trabajaron en Sniace y que nos quieran contar sus experiencias". Con ese fin, hay una sección en la exposición pensada para que "esas mujeres, o quien haya trabajado, o conozca a alguien, cuenten sus experiencias y seguir construyendo memoria colectiva", ha explicado.

Del Hoyo también ha tenido palabras de agradecimiento a todas las entidades que han hecho posible esta exposición, como el Archivo Municipal de Torrelavega, el Archivo Histórico Provincial de Cantabria, el Centro Documental de la Imagen de Santander, el Servicio Cántabro de Salud y la Asociación Desmemoriados, entre otras instituciones.