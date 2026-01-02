Multas de 200 euros por no respetar la ZBE de Santander

Zona de Bajas Emisiones de Santander - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los conductores que accedan con vehículos no permitidos en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Santander, que entró en vigor este jueves 1 de enero, serán sancionados con 200 euros, según ha informado el Ayuntamiento.

Aunque hasta el 28 de febrero se ha establecido un periodo de adaptación, en el que se incidirá en la concienciación e información, los infractores podrán ser sancionados, aunque las multas no comenzarán a llegarles hasta marzo, según ha confirmado este viernes, a preguntas de la prensa, la alcaldesa, Gema Igual (PP).

Y es que, según ha explicado, este periodo de adaptación no supone "perdonar" la multa a los infractores ya que, aunque la ZBE en Santander es nueva, a "nadie le puede pillar por sorpresa" porque es algo que ya se ha anunciado, que ya está señalizado y que también existe ya en otras ciudades.

La ZBE de la ciudad afecta a vehículos con etiqueta A (anteriores a 2006 en el caso de los de gasoil y anteriores a 2001 si se trata de gasolina) en un perímetro de 2,5 kilómetros y 200.000 metros cuadrados -lo que supone el 0,6% de la superficie total de Santander- en la zona del Ensanche.

Además, establece restricciones de lunes a viernes, en horario de 08.00 a 19.00 horas, y no afecta a residentes, trabajadores del área de influencia, propietarios de garajes (que dispondrán de dos permisos), vehículos de personas con discapacidad, motos, vehículos de servicios o empresas, taxis y a los vehículos que usen los dos parkings públicos ubicados en la zona.

Delimitada con señales específicas, esta ZBE estará vigilada por once cámaras de entrada y otras tantas de salida, y no tendrá afección inicialmente para vehículos con etiqueta 0, ECO, C y B.

Aunque la alcaldesa de Santander no cree que esta ZBE sea una "medida necesaria" en la capital cántabra, ha insistido en que ha habido que implantarla para "cumplir con la ley".