Multitudinarias cabalgatas para recibir a los Reyes Magos pese al frío

Los Reyes Magos en Torrelavega

SANTANDER 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes Magos recorrieron el lunes por la tarde los municipios de Cantabria en numerosas cabalgatas seguidas, pese al frío, por multitud de niños y sus familias.

Así, en Santander, la multitudinaria Cabalgata de Reyes llenó de ilusión y magia las calles del centro de la ciudad, con un desfile seguido por niños y adultos.

La comitiva, de la que formaron parte más de mil personas, doce carrozas y varios pasacalles, partió de Gamazo y recorrió el eje principal de la capital cántabra, atravesando Castelar, Puertochico y el Paseo Pereda hasta llegar a la Plaza del Ayuntamiento.

Junto a las de Sus Majestades de Oriente, participó una carroza que representaba un Belén viviente de la Archicofradía de la Pasión, otras más con personajes de fantasía e infantiles, una de la peña La Pera y otra de la empresa Tecniobras.

Además, pequeños y mayores disfrutaron de varios pasacalles y de las actuaciones de siete escuelas de danza de la ciudad.

A su llegada a la Plaza del Ayuntamiento, Melchor, Gaspar y Baltasar fueron recibidos por la alcaldesa, Gema Igual, y por el obispo de la Diócesis, Arturo Ros, antes de realizar el acto de adoración al Niño Jesús, al que entregaron el oro, el incienso y la mirra.

A continuación, los Reyes Magos salieron a saludar a los niños y adultos desde el balcón de la Casa Consistorial.

TORRELAVEGA

En Torrelavega, que adelantó una hora la salida de la Cabalgata por la previsión meteorológica que apuntaba un notable descenso de temperaturas, también hubo un multitudinario recibimiento a los Reyes Magos a partir de las 18.30 horas.

A pesar del frío, las calles se llenaron de niños y adultos para recibir a Melchor, Gaspar y Baltasar, que recorrieron la ciudad con una comitiva formada por unas 300 personas y nueve espectáculos de gran formato antes de empezar el reparto de regalos por las casas.

Antes de comenzar su intenso trabajo, los Reyes Magos se dirigieron a quienes les esperaban en el Bulevar Demetrio Herrero, junto a las autoridades.

Melchor fue el encargado de dar el mensaje, en el que aseguró que los pequeños en Torrelavega habían sido muy buenos y les pidió que siguieran siéndolo durante todo el año y obedezcan a sus familiares. También les pidieron que siempre tengan en su pensamiento los los muchos niños que sufren en todo el mundo.

La Cabalgata partió de la Avenida de la Constitución, en El Zapatón, con los Reyes a bordo de carrozas, y realizó su recorrido habitual por Teodoro Calderón, Joaquín Cayón, José María Pereda, Ceferino Calderón y Julián Urbina, para volver a José María Pereda hasta la Plaza Mayor, donde estará el Castillo de Herodes.

Tras su encuentro con Herodes, Melchor, Gaspar y Baltasar continuaron su recorrido a pie hasta hasta el Bulevar Demetrio Herrero, frente al Palacio Municipal, donde estaba instalado el Belén.

En la Cabalgata participó una compañía de 'sbandieratori' y hubo varios espectáculos itinerantes.

Además, el trenecito 'El Grillo de la Navidad' acompañó a la comitiva llevando parte de los regalos que Sus Majestades de Oriente han repartido esta noche.

También antes de la Cabalgata, los Reyes Magos visitaron a aquellas personas que, por diferentes motivos, no podían estar en el recorrido, acercándose al Hospital de Sierrallana, al Centro de Atención a la Dependencia y a las residencias de mayores del municipio.

CAMARGO

En Camargo, más de 2.500 personas se acercaron al aeropuerto Seve Ballesteros para recibir a los Reyes Magos, que aterrizaron puntualmente.

Allí, el alcalde, Diego Movellán, les entregó la Llave Mágica que abría la puerta de todas las casas de los ocho pueblos del municipio.

Posteriormente, cerca de 550 personas desfilaron en la Cabalgata de Reyes, que partió del Paseo de Bruno Alonso para recorrer las calles del centro urbano hasta la Plaza de la Constitución, donde Melchor, Gaspar y Baltasar recibieron a los niños que se habían acercado para conocerlos en persona y hacerles llegar sus deseos.

En esta edición, a las carrozas de los Reyes Magos les acompañó una carroza de Frozen, un DJ y los integrantes de G-Family, de la Academia de Gloria Rueda.

PIÉLAGOS

En Piélagos, los niños vitorearon a Melchor, Gaspar y Baltasar en su regreso al municipio con gritos de '¡Qué vivan los Reyes Magos!'.

También allí, el alcalde, Carlos Caramés, acompañado por dos concejalas entregaron a Sus Majestades las llaves de los doce pueblos y un mapa de Piélagos para facilitarles el trabajo en su noche de reparto.

Melchor, Gaspar y Baltasar mantuvieron encuentros con los más pequeños de la casa en los pueblos de Quijano, Vioño, Zurita y Renedo, acompañados por un séquito real integrado por más de un centenar de personas que viajaron en seis carrozas.

El recorrido se inició en la localidad de Quijano, desde donde se desplazaron hasta el Teatro Vimenor de Vioño y, desde allí, se dirigieron al Centro Social de Zurita para luego ponerse rumbo a Renedo.

REINOSA

En Reinosa, el intenso frío no pudo con la ilusión de las niñas y niños del municipio, que salieron a las calles para recibir a Sus Majestades de Oriente.

Bien abrigados presenciaron la cabalgata en la que Melchor, Gaspar y Baltasar recorrieron Reinosa acompañados por la carroza de la Peña Veteranos, que se proclamó ganadora del Concurso de San Mateo 2025, la Banda de Música de Reinosa, los muñecos del AMPA del Colegio Alto Ebro inspirados en los personajes Disney, la agrupación de Motos Clásicas, el Parque de Emergencias de Reinosa, Policía Local y Protección Civil.

El desfile partió a las 18.30 horas del Parque de Cupido y concluyó en los aledaños del Polideportivo Tito Carrera.

Además de su encuentro con los más pequeños, Melchor, Gaspar y Baltasar se reunieron con los reinosanos de más edad en sus tradicionales visitas a las Residencias San Francisco I y II y el Centro de Mayores. Asimismo, saludaron a los pacientes del Hospital Tres Mares y sus familiares.

REOCÍN

Tampoco los Reyes Magos faltaron a su cita con los niños y niñas de Reocín, donde recorrieron a pie las principales calles de Puente San Miguel, saludando a los más pequeños y repartiendo caramelos, para llegar al pabellón del colegio Cantabria, donde les esperaban centenares de personas.

El alcalde, Pablo Diestro, fue el encargado de recibir a los Reyes Magos y, tras una intervención en la que aseguró a Sus Majestades que los niños de Reocín habían sido muy buenos y se merecían regalos, les entegó también la llave que les permite acceder a todas las casas del municipio.

Melchor, Gaspar y Baltasar, tras entregar sus presentes de oro, incienso y mirra al niño Jesús en el Belén, se dirigieron a los niños y les animaron a irse pronto a dormir en esa noche mágica.

Antes también intervinieron tres pequeños heraldos y tres montañesas que formaban parte de la comitiva, con grupos de voluntarios convertidos en angelitos, pastores, hebreos y carboneros, que repartieron carbón, pero dulce.

Tras el mensaje regio, Melchor, Gaspar y Baltasar saludaron personalmente a todos los niños que se habían acercado. Para concluir y para hacer frente al frío de la jornada, reparto de roscón de Reyes y chocolate caliente.