El MUPAC acoge este fin de semana un taller didáctico centrado en la preparación de cuerdas durante la Prehistoria

Archivo - Mueo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura ha organizado en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) un taller didáctico que se centra en la preparación de cuerdas durante la Prehistoria.

El curso será una nueva recreación histórica para niños de 6 a 12 años, a los que tratará de introducir en el conocimiento de los objetos de uso práctico en ese contexto social y cultural.

El objetivo de este taller es que los niños se acerquen a los modos de vida y al pensamiento de las poblaciones prehistóricas y que valoren los cambios técnicos y tipológicos, según ha explicado el Gobierno en un comunicado.

Así, los participantes verán cuáles eran las materias primas disponibles para la elaboración de cordajes y aprenderán a hacer cuerda trenzada y de dos cabos con fibras vegetales, para comprobar su utilidad y eficacia que no es muy diferente a las de hoy.

Los talleres se llevarán a cabo los días sábado 5 y domingo 6 de septiembre, en dos sesiones, a las 10.30 y a las 12.00 horas.

El aforo es limitado, por lo que la asistencia se garantizará mediante reserva previa llamando al teléfono 942 209 922 desde mañana, martes, en el horario de apertura del museo. La actividad es gratuita.