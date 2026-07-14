El Museo de Altamira celebra su 25 aniversario con la exposición 'Dioramas' de Fontcuberta

Cartel - MUSEO ALTAMIRA

SANTANDER 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, inaugurará este viernes 17 la exposición 'Dioramas', de Joan Fontcuberta, realizada con motivo del 25 aniversario de este centro estatal dependiente del Ministerio de Cultura.

La muestra estará abierta hasta el 25 de octubre en el edificio principal.

En este proyecto planteado específicamente para Altamira, Joan Fontcuberta (Barcelona, 1955) utiliza su archivo personal de fotografías para centrarse en el uso que los museos han hecho de los dioramas, esas maquetas y composiciones en tres dimensiones que se realizan para representar una escena.

En concreto, el artista descompone y cuestiona las narraciones visuales que, en ocasiones, han falseado la visión prehistórica.

Además, dentro de la programación conmemorativa del 25 aniversario del museo, ese mismo viernes 17, a las 18.30 horas, se celebrará un coloquio sobre el plan museológico que se realizó para Altamira cuando se inauguró en 2001.

Un plan en el que la investigación científica, la conservación preventiva y la divulgación del conocimiento tuvieron desde el principio un papel protagonista, ha señalado el centro.

Desde la inauguración de la sede actual del Museo, recibe más de 280.000 visitantes cada año.