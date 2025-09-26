El Museo Etnográfico de Cantabria acoge actividades en octubre por el Día del Patrimonio Cultural Inmaterial

Talleres, presentaciones de libros y propuestas para niños conforman el programa SANTANDER 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura ha organizado una serie de actividades en el Museo Etnográfico de Cantabria, METCAN, que se desarrollarán a lo largo del próximo mes con motivo del Día Internacional del Patrimonio Cultural Inmaterial, PCI, el 17 de octubre.

El objetivo de esta iniciativa es sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de su salvaguarda, poniendo de relieve la diversidad y riqueza del "patrimonio vivo" con diversos talleres y actividades que este museo dedica al PCI.

El Gobierno ha informado que, para esta segunda edición, el mismo día 17, a las 19.00 horas, en la Biblioteca Central de Cantabria y organizada por el METCAN, tendrá lugar la presentación del libro y charla 'Seres mágicos de Cantabria. Un divertido paseo por nuestra mitología'. Su autora, Laura Ruiz propondrá un recorrido por los seres más emblemáticos, su carácter, mitos, etcétera, y descubrirá rituales curiosos y "los motivos que llevaron a nuestros ancestros a imaginar tal multitud de seres correteando por el singular paisaje cántabro".

Además, en la sede del Museo Etnográfico, en Muriedas (Camargo) se organizarán actividades durante todo el mes de 11.00 a 13.00 horas. Los fines de semana se ofrecerán dos talleres dirigidos a todos los públicos. El denominado 'La artesanía en el Patrimonio Cultural Inmaterial de Cantabria' se realizará los sábados días 4, 11, 18 y 25 y se centrará en los conocimientos artesanales, la transformación de las materias primas, las decoraciones de los objetos, etcétera.

El taller más yincana 'El tesoro del Patrimonio Cultural cántabro' será los domingos, días 5, 12, 19 y 26. Se adentrará en todas las expresiones culturales inmateriales que hay en la comunidad (gastronomía, música, trova, juegos, dichos, palabras, formas de gobernanza comunitaria, mitos y leyendas, topónimos, conocimientos artesanales o de sanación) y continuará con una yinkana que tendrá como hilo conductor todas estas manifestaciones del PCI.

Durante la semana no lectiva, los días 28, 29, 30 y 31 de octubre, se propone el taller 'Otoño en el Museo', de 11.00 a 14.00 horas. "Es tiempo de prepararse para el invierno y aprovechar los recursos del entorno, de almacenar las cosechas, de magosta y de un sinfín de tradiciones que han perdurado hasta hace pocos años".

Todos los talleres serán gratuitos. Para participar es imprescindible reserva previa llamando al 942 251 347, en horario de apertura pública del METCAN.