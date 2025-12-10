El Museo Marítimo acoge distintas actividades para los niños estas navidades

Archivo - Medusa en el MMC - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura ha convocado una serie actividades en el Museo Marítimo del Cantábrico (MMC) destinadas a los niños con motivo de las fiestas navideñas.

Como novedad, se celebrará un concurso de dibujo con el objetivo de fomentar la creatividad uniendo la Navidad con la cultura marítima, a la vez que trata de acercar a las familias al museo durante estas fechas.

Podrán participar los menores de 4 a 12 años, en dos categorías: A, de 4 a 7 años, y B, de 8 a 12 años. Los dibujos se podrán entregar en el propio museo desde el 16 de diciembre hasta el día 28, en horario de apertura, de 10.00 a 18.00 horas de martes a domingo.

Los premios van desde un lote de productos de la tienda para el ganador de los más pequeños, y en la categoría de los mayores, una inscripción a elegir de los campus de grumetes que se desarrollan durante el año en el museo.

Se ha establecido un Premio Especial del Jurado, que elegirá el dibujo ganador que será la imagen de la invitación navideña del museo para el próximo año. La comunicación de los ganadores será el día 30 de diciembre a través de las redes sociales.

Además, las familias van a poder contar una promoción especial. Por cada entrada de adulto, un menor de 5 a 12 años entra gratis. Los días que se aplicará serán el viernes 26, sábado 27, domingo 28 y martes 30 de diciembre de 2025, y el viernes 2, sábado 3, domingo 4 y miércoles 7 de enero de 2026. La promoción no es acumulable a otras existentes o descuentos, y la compra de entradas deberá realizarse directamente en la recepción el mismo día de la visita, con aforo limitado. El último acceso recomendado es a las 16.30 horas.

Por último, el sábado 27 y domingo 28 de este mes se celebrará el taller 'La medusa de los deseos navideños', de 16.00 a 17.30 horas, para niños con edades comprendidas entre los de 4 a 12 años, acompañados de un adulto.

El propósito de estos talleres es fomentar la conciencia ambiental mediante el uso creativo de materiales reciclados; conocer las características y comportamiento de las medusas en su hábitat, y desarrollar habilidades manuales, artísticas y de observación.

Se visitarán las instalaciones del medusario del centro y la zona de acuarios. Cada sesión podrá contar con un aforo máximo de 18 asistentes (9 niños más 9 padres). La inscripciones son solo por teléfono - 942 274 962- de martes a domingo, en horario de apertura del MMC.