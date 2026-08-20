La música celta y tradicional sonará en el Robledal de Orejo del 11 al 13 de septiembre

Destaca la actuación de Nando Agüeros el sábado 14 por la noche

Cartel Festival Intercéltico de Orejo de 2026
Cartel Festival Intercéltico de Orejo de 2026 - AYUNTAMIENTO
Europa Press Cantabria
Publicado: jueves, 20 agosto 2026 19:58
Seguir en

SANTANDER, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La música celta y tradicional volverá a sonar en el Robledal de Orejo (Marina de Cudeyo) del 11 a 13 de septiembre, durante la XXIX edición del Festival Intercéltico de la localidad, y que incluirá propuestas culturales, un mercado celta y actividades para los más pequeños.

El programa de este año incluye las actuaciones de Juan Saiz Tañedor, Nando Agüeros o el Coro Ronda de Valle de Camargo, ha informado el Ayuntamiento.

La música arrancará el viernes 11 de septiembre, a las 17.00 horas, con una sesión de DJ, seguida de la actuación de Tudanca Folk Cantabria, de 18.00 a 19.30 horas, y, ya por la noche, de 21.30 a 23.00 horas, de Juna Saiz Tañedor.

El sábado 12 habrá una nueva sesión de DJ a mediodía, que dará paso a Xabi Aburruzaga, de 13.30 a 15.00 horas.

Por la tarde, entre las 17.00 y las 19.00 horas, el público disfrutará de Mosquera Celtic Band, y por la noche de la música y canciones de Nando Agüeros, que subirá al de 22.00 a 23.30 horas.

El domingo 13 de septiembre a las 11.00 horas actuará el Coro Ronda de Valle de Camargo, seguido a las 11.45 horas por la Asociación Sociocultural Nadiya.

Ya por la tarde, Ana Belén ofrecerá su actuación entre las 14.30 y las 15.45 horas, mientras que Óscar Ibáñez & Tribo actuarán de 18.00 a 19.30 horas.

El encargado de cerrar esta vigésimo novena edición del Festival Intercéltico de Orejo será Bras Rodrigo, con una actuación prevista de 21.30 a 23.00 horas.

Después de casi tres décadas, este festival se ha consolidado como una de las principales citas culturales y musicales del municipio y como "un punto de encuentro para los amantes de la música celta y tradicional".

Contador

Contenido patrocinado