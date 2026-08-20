La música celta y tradicional sonará en el Robledal de Orejo del 11 al 13 de septiembre

Cartel Festival Intercéltico de Orejo de 2026 - AYUNTAMIENTO

SANTANDER, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La música celta y tradicional volverá a sonar en el Robledal de Orejo (Marina de Cudeyo) del 11 a 13 de septiembre, durante la XXIX edición del Festival Intercéltico de la localidad, y que incluirá propuestas culturales, un mercado celta y actividades para los más pequeños.

El programa de este año incluye las actuaciones de Juan Saiz Tañedor, Nando Agüeros o el Coro Ronda de Valle de Camargo, ha informado el Ayuntamiento.

La música arrancará el viernes 11 de septiembre, a las 17.00 horas, con una sesión de DJ, seguida de la actuación de Tudanca Folk Cantabria, de 18.00 a 19.30 horas, y, ya por la noche, de 21.30 a 23.00 horas, de Juna Saiz Tañedor.

El sábado 12 habrá una nueva sesión de DJ a mediodía, que dará paso a Xabi Aburruzaga, de 13.30 a 15.00 horas.

Por la tarde, entre las 17.00 y las 19.00 horas, el público disfrutará de Mosquera Celtic Band, y por la noche de la música y canciones de Nando Agüeros, que subirá al de 22.00 a 23.30 horas.

El domingo 13 de septiembre a las 11.00 horas actuará el Coro Ronda de Valle de Camargo, seguido a las 11.45 horas por la Asociación Sociocultural Nadiya.

Ya por la tarde, Ana Belén ofrecerá su actuación entre las 14.30 y las 15.45 horas, mientras que Óscar Ibáñez & Tribo actuarán de 18.00 a 19.30 horas.

El encargado de cerrar esta vigésimo novena edición del Festival Intercéltico de Orejo será Bras Rodrigo, con una actuación prevista de 21.30 a 23.00 horas.

Después de casi tres décadas, este festival se ha consolidado como una de las principales citas culturales y musicales del municipio y como "un punto de encuentro para los amantes de la música celta y tradicional".