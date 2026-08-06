La música y la gastronomía protagonizan el Festival Intercultural, con Brasil como país invitado

Presentación del Festival Intercultural de las Naciones de Santander. - EUROPA PRESS

SANTANDER 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La música y la gastronomía internacional protagonizarán un año más el Festival Intercultural de las Naciones de Santander, que comenzará el próximo lunes, 10 de agosto.

Así lo ha señalado, en rueda de prensa, el concejal de Cooperación al Desarrollo, Mateo Echevarría, que ha estado acompañado por el presidente del Festival, Sergio Frenkel, la coordinadora, Nayely Pérez, y la responsable de Relaciones Institucionales y directora del Talent Show Excelencia Santander, Ana Mancina.

El edil ha detallado que en esta edición, que finalizará el 6 de septiembre, Brasil será el país invitado, y su día será el 16 de agosto, cuando estará en Santander la cónsul, Carmen Ealo de Sá, con motivo de los diferentes homenajes a su tierra.

Además, habrá otros cinco días temáticos, el de la Solidaridad, el de la Fundación Real Racing Club, el Love Pride, el del Talento Local, y el de la Multiculturalidad.

En cuanto a la música, los organizadores han subrayado que habrá cinco tributos internaciones, otros tantos nacionales, siete grupos musicales del mundo, nueve de talento nacional, cinco de local y 31 escuelas de danza.

Así, han destacado que habrá tributos a Shakira, U2, Coldplay, Michael Jackson, Fito y los Fitipaldis, El Último de la Fila o Miguel Bosé, entre otros.

También estarán en el escenario del festival Saudades de Brasil, un grupo de danza africana o Habana 537 de Cuba, además de Hakuna, The Gordini o Lost in Covers.

El Festival acogerá un año más el desfile intercultural de las asociaciones, los premios solidarios Alberto Pico, el Talent Show o la merienda solidaria con los niños saharauis de Vacaciones en Paz.

Por otra parte, los domingos por la mañana serán los días del Festival Kids, en el que se buscará visibilizar el cáncer infantil.

Respecto a la gastronomía, los visitantes podrán saborear los platos más típicos de Brasil, Francia, Tailandia, Grecia, Cuba, República Dominicana, Argentina, Alemania, Palestina, Colombia, Perú, Puerto Rico, México, Venezuela y Estados Unidos.

Este año, la también llamada Feria de las Naciones, acogerá una edición más el Global Market, en donde se podrá comprar artesanía y regalos de diferentes partes del mundo como Nepal, Egipto o Colombia.

Echevarría ha asegurado que este festival representa "como se vive en Santander", puesto que es una ciudad "cosmopolita, tolerante y de respeto".

Por su lado, Frenkel ha apuntado que el objetivo de este espacio es convertirse cada año en un festival más relevante dentro de Cantabria.

Así, Nayely Pérez ha asegurado que el Festival Intercultural es un lugar de "diversidad" cultural y gastronómica, al tiempo que Mancina ha destacado la importancia del Talent Show que dirige, puesto que con él se busca visibilizar el talento emergente.