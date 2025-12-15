El musical 'Mamma mia!' llega al Palacio de Festivales del 12 al 15 de marzo

Musical 'Mamma mia!'. - PRODUCTORA

SANTANDER, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El musical 'Mamma mia!' recalará en el Palacio de Festivales del 12 al 15 de marzo con siete funciones, cuyas entradas saldrán a la venta este martes, 16 de diciembre, a las 11.00 horas, en taquilla y en la página web.

En concreto, las sesiones tendrán lugar una el 12 de marzo, a las 19.30 horas; dos el día 13 y otras dos el día 14, con representaciones a las 17 y a las 21 horas; y otras dos el día 15, a las 16.30 y a las 20.30 horas.

Esta comedia musical, dirigida a todos los públicos, llega a Santander tras tres años de éxito en la Gran Vía de Madrid, con más de 800.000 espectadores, ha informado la productora en un comunicado.

Se trata de una adaptación realizada por David Serrano y una producción de ATG Entertainment --responsable de éxitos como 'Matilda', 'Billy elliot', 'Grease', 'Priscilla', 'West side story' o 'Cabaret'-- que llega a Cantabria bajo la dirección de Juan Carlos Fisher y la dirección de musical de Joan Miquel Pérez.

La nueva versión de 'Mamma mia!' cuenta con una escenografía, un vestuario y coreografías originales, que se suman a letras y arreglos musicales renovados.

Sobre el escenario, Donna, Tania, Rossie, Sophie, Sky, los "tres posibles padres" y los 27 integrantes del elenco cuentan la historia de un musical basado en los 23 grandes éxitos de Abba, como 'Dancing Queen', 'Gimme, gimme, gimme', 'Chiquitita' o 'The winner takes it all', entre otros.

Veinticinco años después de su estreno en Londres, 'Mamma mia!' ha sido traducido a más de 15 idiomas y aplaudido por más de 70 millones de espectadores.

En España, el éxito del musical también fue "rotundo" desde su estreno en 2004, cuya primera producción fue vista por más de 2 millones de espectadores durante las más de 2.000 representaciones que se llevaron a cabo.

Tras 20 años "triunfando" en sus tres distintas producciones, 'Mamma mia!' se ha convertido en "el musical de mayor recorrido en la historia de España".

Este espectáculo es un avance de la programación que la Consejería de Cultura tiene previsto desarrollar en el Palacio de Festivales entre los meses de febrero y junio de 2026 y que dará a conocer a mediados del próximo mes de enero, ha indicado el equipamiento cultural en nota de prensa.

Para el consejero de Cultura, Luis Martínez Abad, se trata de "una magnífica oportunidad para disfrutar, en marzo del año que viene y en el Palacio de Festivales, de un gran espectáculo que no para de cosechar éxitos por todos los escenarios por los que pasa".

Por su parte, la directora general de la Sociedad Regional de Cultura y Deporte, María Fernández-Rosillo, ha destacado que esta comedia musical, "homenaje a las madres, sus hijas, al amor y a los viejos amigos", es también "un regalo adelantado que realizar a nuestros seres queridos y más cercanos en estas fechas tan especiales".