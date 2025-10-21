Nace en Camargo el certamen de cortometrajes 'La Huella en Corto', dedicado al Camino de Santiago

CAMARGO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Peregrinos por Cantabria, radicada en Revilla de Camargo, ha presentado este martes en el Ayuntamiento el nuevo festival-certamen de cortometrajes 'La Huella en Corto', que celebra su primera edición con el propósito de fomentar la creatividad audiovisual en torno al Camino de Santiago y a los valores asociados a la peregrinación jacobea.

El festival contará con una sección competitiva única, abierta a obras de ficción, animación o documental, con una duración de entre 3 y 6 minutos, incluidos los créditos. Pueden participar autores mayores de edad, presentando un único trabajo original.

Los cortos deben incorporar en su argumento localizaciones y referencias al Camino de Santiago y a la experiencia peregrina en cualquiera de sus dimensiones humanas, patrimoniales, naturales, culturales o religiosas. Se admiten obras que hayan participado previamente en otros certámenes y no se establecen restricciones de idioma, aunque los trabajos que no estén en español deben incluir subtítulos.

El plazo para la presentación de cortometrajes permanecerá abierto hasta el 14 de noviembre. Del 15 de noviembre al 8 de diciembre se proyectarán las obras seleccionadas, y el 9 de diciembre se celebrará la gala de entrega de premios en el Centro Cultural La Vidriera, ubicado en Maliaño.

El certamen otorgará un primer premio de 1.500 euros, un segundo de 1.000 euros y un tercero de 500. Las bases completas y el formulario de inscripción se encuentran a disposición de los interesados en la web www.peregrinosporcantabria.es.

El alcalde de Camargo, Diego Movellán, ha subrayado en la presentación de esta iniciativa el "valor cultural y simbólico" de este certamen, y ha trasladado a los integrantes de la agrupación el "orgullo de contar en Camargo con asociaciones que trabajan cada día por poner en valor nuestro patrimonio". En este sentido, el regidor ha indicado que proyectos como 'La Huella en Corto' aportan "nuevas miradas creativas" para divulgar el Camino de Santiago y reforzar el papel del municipio en la actividad cultural de Cantabria.

Por su parte, el presidente de Peregrinos por Cantabria, Valeriano Teja, ha apuntado que el objetivo del certamen es "transmitir el espíritu de peregrinación, los valores del Camino de Santiago y las emociones que acompañan a cada paso del viajero". Además, ha explicado que la estructura del festival "busca ofrecer un espacio donde los participantes puedan compartir, a través del lenguaje audiovisual, lo que sienten en cada momento del camino".

En la cita también han participado dos miembros de la asociación implicados en la organización del concurso, José María Balsa y José Luis Calvo.