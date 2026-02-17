Nace la Fundación Reina de la Montaña para impulsar el Santuario de la Bien Aparecida - DIÓCESIS DE SANTANDER

SANTANDER, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Reina de la Montaña, promovida por la Diócesis de Santander, ha sido constituida oficialmente este martes con el objetivo de impulsar y dar esplendor al Santuario de la Bien Aparecida y a su entorno.

Así lo han rubricado en un acto notarial el Obispo de Santander, Arturo Ros, y los miembros del patronato de la Fundación, encabezados por el Superior de la Comunidad de los Trinitarios de la Bien Aparecida, Vicente Basterra.

Esta constitución ha visto la luz después de cinco años de intenso trabajo, según ha informado la Diócesis de Santander en una nota de prensa.

Este proceso comenzó con la identificación de la necesidad de realizar una serie de actuaciones de conservación y mantenimiento de las instalaciones y edificios anexos al santuario que conduzcan, al tiempo, a una transformación integral de este icónico entorno de nuestra región.

Por otro lado, en su plan de actuación figura la puesta en marcha de un laboratorio digital internacional para trabajar en el estudio del turismo religioso a nivel mundial, una novedosa idea en la que ya se trabaja y que se pretende implantar en otros países.

Ros ha afirmado que esta constitución oficial "supone un descanso y un suspiro después de mucho trabajo y de mucho tiempo. Se ha preparado este momento con mucha intensidad y con muchas horas de reflexión, y supone un camino nuevo que comenzamos hoy para que este lugar tenga el esplendor que todos deseamos".

Por su parte, Basterra ha asegurado que "vamos por el buen camino para dar al santuario el fuerte impulso que necesita". Asimismo, ha valorado positivamente el trabajo realizado hasta ahora: "Se ha trabajado mucho con un equipo muy capaz en el que cada persona ha aportado su conocimiento y tras el que se ha conseguido llegar a este día de la firma".

El patrono de la Fundación, Daniel Astuy, confía en que todos los proyectos estén "consolidados y avanzados en dos o tres años", y siempre "marcando y encumbrando la historia que representa la Bien Aparecida, un lugar de tanto interés y tan especial para todos los cántabros".