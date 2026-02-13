Nace el Instituto Cántabro del Retail, una "caja de herramientas" para ayudar al pequeño comercio

Presentación del Instituto Cántabro del Retail - CÁMARA TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Torrelavega ha presentado esta mañana el Instituto Cántabro del Retail (IRC), una nueva plataforma impulsada con el apoyo del Gobierno regional y el Ayuntamiento y que nace con vocación de fortalecer al pequeño comercio en toda Cantabria y ser una "caja de herramientas" para la competitividad del negocio local.

Y es que el IRC se concibe como una herramienta gratuita cuyo propósito es modernizar el sector, fomentar la colaboración entre agentes y garantizar la sostenibilidad del tejido comercial en un contexto marcado por la transformación digital y los nuevos hábitos de consumo.

Así se ha puesto de manifiesto en el acto de presentación, que ha reunido a una treintena de prescriptores del sector comercial de la región además de al alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada; al director general de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria, Rosendo Ruiz; al vicepresidente del Parlamento, Alejandro Liz; al vicepresidente de la Asociación Española del Retail, Alfonso Sebastián, y al presidente de Cámara Torrelavega, Carlos Augusto Carrasco, así como a empresarios y representantes de asociaciones comerciales de la ciudad, como Miguel Rincón y Matilde Bianchi.

Como ha explicado el presidente de la Cámara, el Instituto surge con el objetivo de crear un "ecosistema real" en torno al comercio regional, centrado especialmente en la recuperación de locales vacíos y en la generación de oportunidades viables para emprendedores.

Entre los primeros proyectos activos que el usuario va a encontrar en el IRC, destacan los diseñados para facilitar el acceso al mercado a quienes desean iniciar una actividad comercial. En este sentido, se trabaja en la creación de un espacio compartido en la ciudad que permita a distintos emprendedores testar su modelo de negocio, conocer los hábitos de consumo y darse a conocer sin asumir inicialmente el elevado coste de un alquiler individual.

Carrasco ha sintetizado la filosofía del proyecto en tres conceptos clave: "comercio, territorio y talento". "El comercio no es solo estructura económica; es también estructura social. Es empleo, pero también es futuro", ha subrayado.

Además, ha advertido que el Instituto "nace con una premisa clara: no sustituir ni excluir a nadie, sino coordinar y unificar herramientas y recursos que actualmente se encuentran dispersos". "El objetivo es evitar incoherencias, facilitar el acceso a información y servicios, y ofrecer una hoja de ruta clara a los comerciantes de la región".

El presidente de la Cámara ha agradecido el apoyo del Gobierno de Cantabria para que este proyecto se lidere desde Torrelavega, "avanzando así en la descentralización administrativa y reforzando el papel de la ciudad como motor comercial".

Por su parte, el vicepresidente de la Asociación Española del Retail ha destacado la importancia de situar al cliente en el centro de la estrategia comercial.

Ha subrayado la necesidad de armonizar la experiencia del cliente con la del empleado, apostando por "procesos razonables y herramientas sencillas" que faciliten el trabajo diario y permitan priorizar la atención frente a tareas de menor valor. Asimismo, ha incidido en la revisión de las cargas de trabajo para garantizar un servicio "excelente".

Sebastián ha compartido casos inspiradores de atención personalizada y ha abordado el impacto de la inteligencia artificial en la previsión de demanda -como en el caso de panaderías- y otras aplicaciones, así como los retos demográficos vinculados al envejecimiento de la población y la adaptación del comercio a las necesidades de los consumidores sénior.

En este punto, el director general de Comercio del Gobierno de Cantabria ha destacado que el 60% de los comerciantes autónomos mayores de 55 años se jubilará en los próximos años, lo que refleja "una preocupación sobre el relevo generacional".

Finalmente, el alcalde ha repasado medidas puestas en marcha desde el Ayuntamiento para favorecer la actividad comercial, como los aparcamientos en altura o las plazas de Estacionamiento Regulado Activo (ERA), porque "una ciudad no es una ciudad si no tiene comercio".