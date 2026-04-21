Nace el Sindicato de Vivienda de Cantabria para defender este derecho frente a la especulación

Sindicato de Vivienda de Cantabria. - EUROPA PRESS

SANTANDER, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de personas ha lanzado el Sindicato de Vivienda de Cantabria, que nace con el objetivo de defender este derecho, hacer frente a los abusos del mercado inmobiliario y combatir la especulación y la turistificación, ante la actual crisis de acceso a la vivienda que está afectando a todo el territorio español, incluida la región.

El sindicato, que lleva funcionando desde el pasado mes de enero, se ha presentado públicamente este martes en rueda de prensa por tres de sus miembros, David Ayala, Inés González y Yolanda Ceballos, que han dado a conocer los objetivos y líneas de actuación de la organización.

Entre ellos, destacan la defensa de los inquilinos frente a los abusos, la lucha contra la expulsión de vecinos de sus barrios y la organización colectiva como herramienta para garantizar el derecho a la vivienda.

En este punto, el sindicato celebrará una asamblea el día 23 para instar a la gente a pedir la prórroga de los contratos de alquiler de vivienda habitual, cuyo Real Decreto vence el día 27, y se llevará al Congreso un día más tarde.

Asimismo, está haciendo una campaña en contra de los bloques turísticos. Sus próximas acciones se dirigirán al edificio que se está remodelando frente a La Vorágine, en la calle Cisneros, y que se va a dedicar "íntegramente" a pisos turísticos; así como otro en la calle Perines, que era de la iglesia de los franciscanos, donde vivían sacerdotes, y que tras su venta "se está haciendo todo pisos turísticos".

Además, a largo plazo pretende poder contar en Cantabria con una ley que "regule un poco esta jungla". "No tenemos ni siquiera unas zonas tensionadas declaradas, lo que implica que al final el parque de vivienda de Cantabria pertenece a unos pocos y estamos viendo que la especulación es su principal objetivo", han trasladado sus militantes.

"INSUFICIENTE" EL PROYECTO DE LEY DE VIVIENDA

En este sentido, han tachado de "insuficiente" el proyecto de ley de vivienda del Gobierno de Cantabria porque, a su juicio, "regula lo justo, tiene muy pocas aportaciones de la sociedad y es, de nuevo, una ley que deja a los más desfavorecidos al margen y regula para quienes (más) tienen". "No creemos que vaya a cambiar las cosas", han manifestado.

En cuanto a la "supuesta regularización" de los pisos turísticos, han reconocido que esta exigencia sí "ha ayudado a que de los 7.500 pisos turísticos que se estimaba que hubiera en 2024, en 2025 ha bajado en torno a unos mil".

Sin embargo, han censurado que, debido a la prórroga para la tramitación, este verano "algunos" van a seguir pudiendo operar como pisos turísticos aunque no cumplan los requisitos. "Este mes que han anunciado la prórroga se han presentado más solicitudes que en los últimos ocho meses que lleva abierto el plazo", han denunciado.

El sindicato ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a participar en sus asambleas semanales, que tienen lugar los miércoles a las 19.00 horas en la Biblioteca Municipal de Santander, y a sumarse a la organización para hacer "presión para quienes tienen que realizar las leyes, las hagan y las que ya están escritas, que se cumplan".

Además, para el próximo sábado, 25 de abril, ha organizado una 'vermutada', de 12.30 a 17.30 horas, en la Asociación Cultural Eureka de Santander, para dar a conocer el sindicato y autofinanciar el colectivo, que está en contacto con asociaciones de otros territorios, pero todavía no forma parte de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas de España.

AUMENTO DE LOS PRECIOS Y ESPECULACIÓN

El colectivo, que en las últimas semanas ha acompañado a varias personas en el trámite para solicitar la prórroga extraordinaria del alquiler, ha denunciado un contexto marcado por la subida sostenida de los alquileres, el aumento de especulación inmobiliaria en Cantabria y con ello, el auge de los usos turísticos, que están dificultando el acceso y el mantenimiento de la vivienda para amplias capas de la población.

Según señala, el encarecimiento del alquiler en la última década contrasta con el estancamiento de los salarios, lo que, sumado a la falta de regulación por parte de las instituciones, está obligando a muchas familias a destinar una parte "desproporcionada" de sus recursos a la vivienda.

"Esta disparidad pone de manifiesto un desequilibrio claro entre los ingresos de las familias y la presión que supone pagar un alquiler, especialmente para jóvenes, familias con rentas bajas o trabajadoras con contratos temporales", ha lamentado el sindicato, que ha señalado que "el precio medio del alquiler se ha disparado en la última década".

Ha detallado que, según datos de 2026, el coste del alquiler se sitúa ya en torno a 11,2 euros el metro cuadrado al mes, con Santander por encima de 11,9 euros el metro cuadrado y Castro Urdiales en 11,6 euros, lo que implica que una vivienda de tamaño medio puede rondar los 900 o 950 euros al mes. "Hemos permitido que el rentismo se convierta en una profesión", ha denunciado.

Así, ha indicado "en Cantabria el alquiler se ha duplicado en los últimos 10 años", mientras que "los ingresos medios de los hogares han subido solo un 20%". Además, ha aseverado que en Cantabria "más de la mitad de la vivienda de nueva construcción se usa para segundas o tercera residencias".