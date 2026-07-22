Nacen en el Zoo de Santillana dos crías de tití pigmeo, el primate más pequeño del mundo

Familia de titíes pigmeos - ZOO DE SANTILLANA

SANTILLANA DEL MAR 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Zoo de Santillana ha anunciado este miércoles el nacimiento de dos crías de tití pigmeo (Cebuella pygmaea), considerado el primate más pequeño del mundo.

El nacimiento, que tuvo lugar este domingo 19 de julio, se enmarca dentro del Programa Europeo para Especies Amenazadas (EEP), una iniciativa coordinada entre zoológicos europeos que tiene como objetivo garantizar la supervivencia a largo plazo de especies vulnerables mediante la gestión conjunta y controlada de las poblaciones en cautividad, ha informado el zoo cántabro.

Con la llegada de estas dos nuevas crías, el grupo de titíes pigmeos del Zoo de Santillana asciende a 13 miembros, distribuidos en dos instalaciones ubicadas en la zona de primates de Sudamérica del parque.

Estos espacios han sido diseñados para reproducir las condiciones naturales de esta especie, originaria de las cuencas amazónicas de Sudamérica, y favorecer así su bienestar y comportamiento reproductivo.

El tití pigmeo destaca por ser el primate más pequeño del planeta: un ejemplar adulto apenas alcanza los 15 centímetros de longitud y puede llegar a pesar entre 100 y 150 gramos, lo que le permite desplazarse con agilidad entre la vegetación en busca de la savia de los árboles, su principal fuente de alimento.

Desde la instalación se ha destacado la importancia de este tipo de nacimientos no solo como "un hito reproductivo", sino como "una contribución tangible a la lucha global contra la pérdida de biodiversidad, poniendo en valor el papel de los zoológicos modernos como centros de conservación, investigación y sensibilización".

El Zoo de Santillana, próximo a la celebración de medio siglo de andadura, es un parque zoológico situado en Santillana del Mar que alberga a más de 2.000 animales de más de 450 especies de todo el mundo.

El centro participa en cerca de 50 programas europeos de conservación de especies amenazadas y desarrolla su actividad a través de dos entidades: el propio Zoo y la Fundación Zoo Santillana, dedicada a la conservación, la investigación y la educación ambiental.