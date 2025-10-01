La 'Nao Santa María' visita por primera vez Santander este fin de semana

Publicado: miércoles, 1 octubre 2025 10:45

SANTANDER 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 'Nao Santa María' visitará Santander por primera vez durante este fin de semana, en el que permanecerá atracada en el Muelle de Calderón, donde podrá visitarse.

La Nao Santa María da vida a la hazaña que cambió la historia del mundo, el descubrimiento de América, y se podrá subir a bordo del 3 al 5 de octubre, de 10.00 a 20.00 horas.

Santander es el primer puerto español al que arriba tras su gira europea que incluye ciudades de Francia, Inglaterra, Alemania y Holanda.

También ofrece navegar a bordo y visitas guiadas colegios y asociaciones. Los precios varían según el tipo de actividad.

