Navarro Baldeweg regresa al ecosistema artístico del Puerto de Santander con la exposición 'La figura en el tapiz'

Inauguración de la muestra de Navarro Baldeweg 'La figura en el tapiz' - APS

SANTANDER, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Nave Sotoliva acoge desde este viernes y hasta el 22 de noviembre la exposición 'La figura en el tapiz', del artista santanderino Juan Navarro Baldeweg.

Organizada y producida por la Autoridad Portuaria de Santander (APS), la muestra supone el regreso del arquitecto, pintor y escultor al espacio expositivo portuario casi 40 años después de su participación en el ciclo Actividad de la Ciudad Portuaria (1987), en el Palacete del Embarcadero.

Las obras reunidas en esta exposición, comisariada por el también arquitecto, Ignacio Moreno Rodríguez, se presentan en un espacio único, como figuras entrelazadas de un gran tapiz, que abren caminos interpretativos que dirigen a fondos naturales comunes, a una misma casa anterior, definida por Navarro Baldeweg con la instalación Interior II, de 1973.

Su presentación expresiva se aleja de lo formal para hacer patente en el espectador las señales que activan los signos de su presencia como un fondo común que se adelanta a la figura y se erige protagonista.

Como describe el propio artista "un objeto es la figura en el tapiz hecho de hilos que se extiende sobre la totalidad de su superficie. Aunque al mirar un detalle identifiquemos la figura, la presencia del todo es igualmente importante. Los hilos de color azul, rojo, negro y oro se anudan en la figura y siguen su camino sobre la superficie entera. A la mirada convencional se le ofrecen objetos recortados o aislados, pero lo que ellos 'no son' tiene tanta o más relevancia".

Por eso, ha explicado, al proyectar o pintar, quiere captar "un impulso que tiende a escaparse o vagar por una trama infinita. Pretendo que, en cualquier construcción, el ensamblaje de los componentes ponga de manifiesto que éstos son cortes, fragmentos o secciones en un mundo esencialmente continuo", ha indicado.

'La figura en el tapiz' podrá visitarse con entrada libre y gratuita de martes a viernes de 18.00 a 21.00 horas; los sábados de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas y los domingos de 11.00 a 14.00 horas.

Durante la presentación de la exposición, el presidente de la APS, César Díaz, ha dado la bienvenida a Navarro Baldeweg, resaltando "la extraordinaria calidad" de los trabajos del artista cántabro y agradeciéndole su contribución "a hacer realidad la aventura" en la que se embarcó el Puerto hace cuatro décadas para ofrecer a los ciudadanos un espacio cultural que fuera "referente en el frente marítimo".

Díaz ha anunciado que "esta importante cita" para los amantes del arte marca el inicio del intenso verano expositivo que ha preparado la APS, contribuyendo, con su apuesta por la calidad, a la oferta cultural que está haciendo que Santander "se esté convirtiendo en una ciudad cultural de primer orden".

Así, al regreso de Juan Navarro Baldeweg al Puerto en la Nave Sotoliva, se suman las muestras dedicadas a la Colección Lola Garrido en el Palacete y, muy especialmente, "al merecido homenaje" a la familia Sanz-Villar con motivo del XX aniversario del Centro de Arte Faro Cabo Mayor, ha añadido. Además, la APS colaborará nuevamente con Artesantander y el Festival Internacional de Santander (FIS).

La obra de Navarro Baldeweg transita sobre un territorio extenso, entrecruzado por los diferentes medios expresivos que ha practicado durante su trayectoria artística: pintura, escultura, arquitectura, instalaciones, etcétera.

Las ideas que reflejan o las maneras de hacer que sugieren se deben a su relación con dimensiones identificadas en el medio natural como la gravedad, la luz o los flujos de energías y de información; así como con referencias deducidas de la participación activa del cuerpo humano en la obra de arte, especialmente en lo que concierne al horizonte visual y a la expresividad gestual de la mano. Pero también advierten comportamientos universales en procesos físicos de acción que evidencian la inevitable reciprocidad existente en el mundo entre consumo y gasto energético, entre crear o construir y destruir al crear.

La presentación de la muestra ha contrado con la asistencia, ademá del autor y el presidente del Puerto, de la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y la directora general de Cultura de Cantabria, Eva Guillermina Fernández.