Nestlé traslada al Gobierno regional que "la inversión va a continuar en Cantabria"

Archivo - Nestlé en La Penilla - NESTLÉ - Archivo

SANTANDER 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha pedido a Nestlé que actúe con "responsabilidad" ante el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) anunciado para 301 trabajadores de seis centros de trabajo de toda España, incluida la fábrica de La Penilla (Santa María de Cayón), y la empresa ha trasladado al Ejecutivo que "la inversión va a continuar en Cantabria".

Lo ha desvelado así el consejero de Industria y Empleo, Eduardo Arasti, a preguntas de los periodistas este miércoles, coincidiendo con el inicio de la negociación del ERE entre el comité y la dirección, en una reunión a partir de las 12.30 horas.

Este primer encuentro viene precedido de otros, como el que mantuvieron ayer miembros del Gobierno y del comité de empresa en la factoría de La Penilla, que cuenta con unos 880 trabajadores, para "mostrarles el total apoyo", ha reiterado Arasti.

"Desde luego, vamos a estar respaldando las pretensiones de los trabajadores porque el objetivo último, lógicamente, aparte de que queremos que la empresa tenga beneficios, innove e invierta, pero al final el objetivo es el empleo", ha explicado.

El consejero del ramo también ha estado en contacto con la dirección de Nestlé en Barcelona y con la directora de planta de La Penilla, Diana del Campo, que le han trasladado que "la inversión va a continuar en Cantabria", lo cual es "positivo", como ha reconocido.

Además, desde el Ejecutivo autonómico han reclamado a los dirigentes de la compañía que "actúen con la responsabilidad que siempre ha tenido esa empresa y que es marca de la casa".

El ERE de Nestlé obedece a la decisión "estratégica" de la firma de llevar a cabo una "transformación operativa" en España. Con la reunión de este miércoles, arranca la negociación del expediente que, según lo previsto, se prolongará durante un mes.

A priori, los despidos afectarán también a los centros de Pontecesures (Pontevedra), Sebares (Asturias), Miajadas (Cáceres), Reus (Tarragona) y Girona. Según Nestlé, el ERE es consecuencia del impacto de los cambios en los hábitos de consumo -con el aumento de las marcas blancas- y de la subida de las materias primas, como la leche, el cacao y el café, entre otros.